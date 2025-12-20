普丁年終記者會強硬表態　終戰條件「沒有妥協空間」

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）19日舉行年度年終記者會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁19日舉行年度年終記者會，針對俄烏戰爭、終戰條件與戰場現況再度強硬表態，強調莫斯科立場與去年6月提出的條件「沒有任何改變」，展現毫無退讓空間的態度。不過，這場長達數小時的馬拉松式記者會，現場卻一度出現諷刺簡訊閃現在大螢幕上，意外成為插曲，也折射俄國內部民意的微妙氛圍。

終戰條件未變 普丁：仍以去年6月原則為基礎

根據《路透社》報導，普丁（Vladimir Putin）在記者會一開始便直言，俄羅斯結束烏克蘭戰爭的前提，仍建立在他去年6月於外交部闡述的原則之上，包括要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織北大西洋公約組織（NATO），以及從俄方宣稱已併吞的4個地區全面撤軍。

普丁表示，目前尚未看到烏克蘭準備好達成和平協議，但「有某些跡象」顯示對方可能願意展開對話。他強調，俄方已準備好、也有意願結束衝突，但前提是必須「解決這場危機的根本原因」。

戰場情勢各說各話 俄稱推進、烏稱反攻

談及戰場現況，普丁宣稱俄軍正在整條前線持續推進，烏軍則節節後退。不過，烏克蘭方面反駁，俄軍雖付出高昂傷亡代價，實際進展有限，並指出烏軍已在東北部庫普揚斯克（Kupiansk）等地展開反攻。

外界普遍認為，隨著戰事進入第4年，戰場僵持與政治角力正同時加劇，俄烏戰爭已來到關鍵卻充滿變數的轉折點。

美國推動終戰協議 歐洲盟邦態度謹慎

這場年終記者會舉行之際，美國總統川普正積極推動終戰方案，但相關動向也讓烏克蘭與部分歐洲盟友憂心，恐怕會對俄羅斯過度讓步。俄方則表示，正等待美國在與烏克蘭及歐洲磋商後，對莫斯科提出的和平方案給出修訂意見。

同日，歐洲聯盟領袖決定改以借款方式支援烏克蘭未來兩年的對俄作戰，而非動用遭凍結的俄羅斯資產，以避免引發對動用主權資金的爭議。不過，歐盟也保留未來動用俄方資產、作為戰爭賠償抵扣的權利。

螢幕閃現諷刺簡訊 質疑生活困苦引關注

值得注意的是，這場精心安排、吸引數百萬俄羅斯民眾收看的年終活動，會場後方的大螢幕一度顯示多則諷刺簡訊，包括「這不是直接連線，而是馬戲團」，以及直呼普丁名字詢問「已經星期五了，我們可以開喝了嗎？」等內容。

其中還有訊息影射俄國經濟狀況，質疑一般民眾的生活是否「過得還不如巴布亞紐幾內亞人」，甚至點名執政的團結俄羅斯黨（United Russia Party），嘲諷其在選舉中屢屢獲勝，是否意味著選舉只是形式。

克里姆林宮克里姆林宮並未對此立即回應，普丁本人也未就相關訊息發表看法。

馬拉松問答照常上演 從外星人到求婚全都有

俄烏戰爭仍是整場記者會的核心，但活動一如往年包羅萬象。有人詢問外星人是否存在，也有小男孩好奇普丁是否會隱匿身分在莫斯科開車「體察民情」，普丁坦言「有時會這麼做」。更有一名23歲學生在直播中向女友求婚，並邀請普丁出席婚禮，隨後再拋出青年家庭財務支援的問題，成為全場插曲。