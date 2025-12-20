中山站砍人現場目睹人流「安靜逃離」　她本能反應救2學生

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環恐怖攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷。一名女網友表示，當時自己也在事發現場附近，警察衝出來叫民眾趕快離開，她根本來不及思考，最後伸手攔了一台計程車，並讓2名還在發抖的學生一起乘車離去，事後看到新聞她才知道發生這麼可怕的事件。

▲民眾遭砍傷，現場人員全力施救。（圖／網友提供）



回顧案件經過，27歲男子張文19日先是在台北市中山區犯下3起縱火案件，接著跑回中正區公園路租屋處縱火，然後徒步走到台北車站丟煙霧彈，再轉往到南京西路上丟擲煙霧彈，並持刀衝進南西誠品裡面隨機傷人，最後自己從頂樓墜樓身亡。這起事件一共造成4人死亡、9人受傷。

▲張文在台北車站M7出口丟擲煙霧彈。（圖／民眾提供）

一名女網友在Threads上發文表示，事發當時她就在附近，原本與朋友相約見面，結果人群突然開始往反方向移動，那是一種很奇怪的安靜，大家一邊快步走一邊回頭看，像是在確認是否真的需要逃離，她被人群推著離開，有人說是火災，也有人說看到有人拿刀，說法不一，但都很恐懼。

女網友攔計程車救2陌生學生：還在發抖

女網友提到，當人群移動到中山北路時，警察衝出來大喊「趕快過馬路，離開這裡」，她幾乎沒有思考就照做，然後在林森北路攔了一台計程車，並本能地讓2名看起來還在發抖的學生一起乘車離開，直到車子駛離，她才看到台北車站發生恐怖襲擊事件的新聞。

其他網友紛紛留言表示，「妳緊急下的本能帶上了2個年輕的陌生人，說明妳真實的心地和善良」、「謝謝妳在腦袋沒什麼運轉空間的當下，還能幫到那2位學生」、「妳沒事太好了，我們離死亡的距離有時候真的好近」。