大陸 大陸焦點 特派現場

陸1至11月全國電商發展情況曝　網上零售額增長9.1％

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

▲大陸商務部公佈1至11月電商發展情況。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

隨著消費型態與數位經濟持續融合，大陸電子商務對內需拉動與產業轉型的支撐效果逐步顯現。大陸商務部今（19）日公佈今（2025）年1至11月全國電商發展情況，網上零售額保持穩定成長，智慧型產品、線上服務與跨境電商同步擴張，一方面推動消費升級，也帶動物流、雲端服務與產業電商加速發展，成為穩消費、促創新與拓展對外經貿合作的重要動能。

《央視新聞》報導，19日，商務部電子商務司負責人介紹2025年1-11月我國電子商務發展情況。商務部貫徹落實黨的二十屆四中全會和中央經濟工作會議精神，發揮我國電子商務在提振消費、驅動創新、對外開放等方面的積極作用，助力建設強大國內市場、培育壯大新動能、推動國際經貿合作共贏。

▲跨境電商,海關,貨物。（圖／CFP）

▲電商物流正在分揀包裹。（圖／CFP）

根據大陸國家統計局資訊顯示，1至11月全國網上零售額年增9.1%。大陸商務部重點監測平台顯示，數位產品銷售成長8.2%，其中，智慧穿戴設備與智慧型機器人分別成長22.1%與19.4%；線上服務型消費年增21.7%。電商成長亦直接帶動物流需求，截至11月30日，全國快遞業務量突破1800億件，創下歷史新高。

在產業與企業端，電商平台持續協助中小企業轉型，年內共舉辦近450場產業電商惠企對接活動，推動農業與工業企業加快數位化進程。商務大數據顯示，1至11月農村網路零售額成長9.8%，重點監測產業電商平台中，紡織品與藥品交易額分別成長6.6%與3.5%。

電商平台的技術投入亦同步提升。前三季主要電商平台平均研發強度達8.3%，在人工智慧雲服務、自研文生影片與文生圖像大模型等領域已具國際競爭力。大陸工信部數據顯示，1至10月，大陸雲計算與大數據服務收入年增13.4%，電商平台技術服務收入年增12.1%。

在對外合作方面，「絲路電商」成為連結國內外市場的重要管道。全國「絲路雲品」電商月期間，澳洲牛排、烏茲別克餅乾、印尼燕窩等商品銷量成長超過10倍，帶動1至11月重點監測平台進口商品零售額年增5.6%。

余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

陸1至11月全國電商發展情況曝　網上零售額增長9.1％

【阿嬤太勇了】鴿子卡容器出不來　阿嬤徒手抓全程超淡定XD

大陸電商網路零售智慧產品跨境電商物流

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

