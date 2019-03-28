博鰲兩岸企業家圓桌促共同市場　台商：最難的是心靈通

▲博鰲亞洲論壇2019年年會28日下午召開兩岸企業家圓桌會議，蕭萬長率台商代表與張志軍等陸方代表座談。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

博鰲亞洲論壇2019年年會今天下午舉辦「兩岸企業家圓桌」，兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長率台商代表，與大陸海協會長張志軍、國台辦副主任裴金佳等座談，討論「兩岸共同市場」打造。與會台商說，「兩岸應通盡通，最難的是心靈通」，盼陸方持續落實對台措施、支持台商參與「一帶一路」商機。

「兩岸企業家圓桌」會議是每年在海南舉行博鰲論壇時，台灣企業界與陸方產、官、學界面對面溝通，討論兩岸經貿作的管道之一。其中，今年台方同樣由蕭萬長領軍，包括商業總會理事長賴正鎰、冠捷科技總裁宣建生、台企聯總會長王屏生等與會；陸方最高層級代表則由張志軍擔任，未若先前外界預測的國台辦主任劉結一出馬。

▲兩岸企業家圓桌會議。（圖／記者陳政錄攝）

宣建生發言時，先提及去年博鰲論壇上，習近平稱呼自己為「建生兄」的故事，表示自己在福建落腳近三十年，回首深感陸方對台資企業的關心，但也認為「兩岸要通，應通盡通，最難的是心靈通」，還要更加互相理解、包容。

所以他說，台灣有97%以上的企業是中小企業，他們的軟實力，可以在兩岸優勢互補中扮演重要的一環，未來還可以在醫療長照、教育領域透過兩岸合作，一起分享市場，或是藉由大陸的大數據、AI產業優勢，助力台商發展，以呼應習總書記所說，優先給台灣分享大陸經濟發展的紅利。

▲冠捷科技總裁宣建生。（圖／記者陳政錄攝）

賴正鎰是首次參加博鰲論壇，他坦言近年陸方包括31條、居住證，或今年剛通過的外商投資法，都讓台商感受到大陸新政策的好處，在此之下，他認為可以持續推進兩岸經貿合作制度化，添加活力。

賴正鎰建議，陸方可進一步支持台商參與一帶一路建設，並推進在太陽能、智慧綠能、跨境電商領域的合作，甚至在福建福州、廈門，江蘇南京、昆山，或是海南等受台商青睞的地區，共建兩岸品牌中心，在服務業商業等領域共創品牌市場，融合兩岸企業和青年的心。

▲商業總會理事長賴正鎰。（圖／記者陳政錄攝）

張志軍提到，大陸自身某些領域的確存在一些「短版」，可以成為兩岸優勢互補很大的一個方向，同時兩岸包括資金、貨品都應推進流通、深化合作。他舉自己2014年時訪台為例，當時許多台灣民眾反對大陸資金進入台灣，認為會把台灣「買下來」，是過度擔心。

適逢中美經貿爭端持續，張志軍也安撫台商，表示包括外商投資法制定等，大陸持續藉由積極作為，提供台商實惠，且作為世界第二大經濟體，人口14億、中等收入4億人的大市場機遇，「不會改變」。

▼大陸前國台辦主任、海協會長張志軍。（圖／記者陳政錄攝）