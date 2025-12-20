張文「隨機殺3人」動機成謎！　楊梅老家鄰居揭為人

記者葉國吏／綜合報導

台北市19日傍晚發生重大隨機殺人事件，一名27歲男子張文在北車站投擲煙霧彈並持刀攻擊，造成1人死亡，隨後再到中山商圈持續犯案，最後逃到誠品西南店6樓墜樓身亡，動機成謎。他在桃園的老家鄰居也透露張家為人低調，幾乎沒和社區有往來。

▲張文父母製作完筆錄，深夜回到家。（圖／記者沈繼昌攝）

北捷隨機攻擊 中山商圈再現血案

19日傍晚，北捷北車站和中山商圈接連傳出隨機攻擊事件。27歲的張文先在北車站投擲多枚煙霧彈，當時有熱心民眾上前阻止，卻被他持刀重傷送醫不治。警方當時正鎖定張文行蹤，沒想到還是來不及阻止悲劇發生。

犯案後，張文返回旅館短暫休息，隨即帶著武器移動到熱鬧的中山商圈，在大馬路上再次丟煙霧彈，隨後持長刀見人就砍，引起現場一陣恐慌，他最後逃進誠品西南店6樓，眼見無路可逃，選擇跳樓輕生，送醫後於19:48宣告不治。

張家低調 鄰居少互動

張文的家庭位於桃園楊梅，當地鄰居透露，張家已在這裡住超過30年，卻一直很低調，幾乎不與其他住戶互動。鄰居對張文的印象是小時候很有禮貌，常常會主動打招呼，平時看起來也很乖巧。

不過，張文和父母都屬於不太與外界往來的類型。鄰居說，張文大學後就沒再見過他回家，父母也承認已經與兒子失聯兩年，互動非常少。

軍旅失利 動機成永遠謎團

張文曾任志願役軍人，但因酒駕遭淘汰，後來又在今年7月被點召回部隊，但因人已搬到台北、未收到通知，最終因未報到被桃園地檢署通緝。誰也沒想到，他會犯下自2014年鄭捷案以來最嚴重的大眾運輸隨機攻擊事件。

張文選擇結束生命，讓外界始終無法得知他真正的作案動機。由於他生前鮮少與人互