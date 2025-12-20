快訊／美國「大規模空襲」敘利亞！　報復2美軍遇襲身亡

▲美國軍方19日對敘利亞境內多處與伊斯蘭國（ISIS）有關的目標發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國為回應造成2名美軍喪命的攻擊，於當地時間19日對敘利亞境內多處與伊斯蘭國（ISIS）有關的目標發動空襲。美方官員指出，這波軍事行動是針對日前美軍遭襲事件的報復行動，目的是重創ISIS殘餘勢力，降低其對駐中東美軍的威脅。

代號「鷹眼行動」 鎖定ISIS設施與武器庫

根據CNN報導，美國官員透露，這次空襲行動代號為「鷹眼行動」（Operation Hawkeye），名稱源自於日前殉職的2名美軍來自愛荷華州，該州別名為「鷹眼之州」（Hawkeye State）。行動中，美軍對敘利亞境內數十個與ISIS相關的目標發動打擊，包括基礎設施與武器儲存地點。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）隨後在社群平台X發文形容，這次行動是「復仇的宣告」，並強調這不是戰爭的開始，而是明確傳達美國的立場。他指出，在美國總統川普（Donald Trump）領導下，美國將毫不猶豫、絕不退縮，捍衛美國人民與部隊安全。

美軍先前遭襲釀3死 後續已展開多次行動

這起空襲行動，源於12月13日發生的一起攻擊事件。當時，美軍在敘利亞遭到襲擊，造成2名美軍士兵及1名平民翻譯人員身亡。美方官員表示，事件發生後，美軍及盟友部隊已在當地執行10次行動，擊斃或拘留約23人，並從行動中取得電子設備情資，進一步作為這次空襲鎖定目標的重要依據。

目前仍有數百名美軍駐紮在敘利亞，持續執行打擊ISIS的長期任務。該任務始於2010年代中期，當時ISIS迅速控制敘利亞與伊拉克大片領土；隨著美軍與盟軍聯手作戰，加上敘利亞政權更迭，ISIS的地盤已大幅被消滅。

盟國參與空襲 槍手身分仍存疑

官員指出，這次空襲行動並非美國單獨行動，包括約旦在內的盟國也加入打擊行列。不過，針對日前造成美軍傷亡的攻擊，美方與敘利亞官員也坦言，行兇者與ISIS之間的關聯並非完全明確。敘利亞內政部曾表示，槍手隸屬敘利亞內部安全部隊，而ISIS至今也未對該起攻擊宣稱負責。

2名殉職美軍身分曝光 愛荷華州國民兵受創

美軍日前也公布2名殉職官兵身分，分別為25歲、來自愛荷華州得梅因市（Des Moines）的托雷斯托瓦（Edgar Brian Torres Tovar），以及29歲、來自馬歇爾鎮（Marshalltown）的霍華德（William Nathaniel Howard）。

美國陸軍指出，兩人是在敘利亞帕米拉（Palmyra）與敵對勢力交火時喪命，皆隸屬愛荷華州國民兵第1中隊、第113騎兵團、第2步兵旅戰鬥隊、第34步兵師。此外，另有3名愛荷華州國民兵成員在攻擊中受傷，已後送接受進一步醫療治療。