大陸 大陸焦點 特派現場

澳門移交大陸26年　陸委會：高舉「愛國者治澳」

▲▼澳門主權移交25年,澳門回歸。（圖／路透社）

▲澳門移交25周年慶祝大會，大陸國家主席習近平出席。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會19日公布「澳門移交26週年情勢研析報告」，報告指出，澳門整體政治發展續高舉「國家安全」、「愛國者治澳」原則，首次動用「澳門國家安全法」拘捕澳門民主派前立法會議員，第八屆立法會選舉更以國安為由，取消現任議員等12人之參選資格，引發國際關切。

陸委會表示，澳門經濟呈現回溫，惟相關報告及評估均指，因專業人才短缺致其經濟多元發展面臨挑戰。另澳門獨立媒體「論盡媒體」今年以來屢遭打壓，記者更於採訪時遭到「史無前例」的逮捕，最後無奈停辦，輿論指「澳門獨立新聞已無立足之地」，未來澳門社會多元意見恐難再有表達空間。

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

陸委會指出，中共治澳高舉愛國主義，港澳辦主任夏寶龍赴澳考察，相關發言延續「愛國原則」，並點名港澳工商界應以國家利益為重；過去一年，澳府官員頻繁赴陸交流訪問，並簽署多項合作文件。

陸委會提到，中共「關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」首提「愛國者治澳」。歐美等國持續關切澳門政治參與及自由人權受限，以及人口販運等問題。

陸委會強調，我方秉持務實原則，維繫台澳有序互動，以及駐澳門機構運作與為民服務功能，過去一年，續推進台澳健康交流與友善往來。鑒於台澳人員往來頻繁，未來仍將以人民福祉為本，持續健全雙方交流管理機制，維繫台澳關係。

 

 
 
12/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

