看好海南前景　房企接連拿地...山東神秘客戶拿下上百套小型商辦房

▲海南自貿港正式封關，當地房地產市場跟著熱絡起來。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

海南自貿港封關，「一線放開、二線管住、島內自由」制度正式落地，土地與不動產市場近期明顯升溫，不僅大型央企與能源企業加碼佈局，外地民企與高資產買家也陸續進場。從三亞核心區高總價土地競標，到外省客戶一次性掃入上百套小型商辦產品，顯示市場正提前卡位自貿港全面運作後的產業與資產配置機會。

《每日經濟新聞》報導，就在12月17日、18日，中國綠發連續斥資近50億元（人民幣，下同）拿下三亞中心區約252畝地塊，此前不少能源企業也紛紛南下「掃貨」。

海南省統計局數據顯示，2025年1至10月，全省新建商品房銷售額達1279.51億元，年增17.4%；銷售面積775.18萬平方公尺，年增8.0%；成交均價為每平方公尺16506元，年漲8.7%，單價較去年提高1323元，房市量價同步走揚。

12月18日，中國綠發以底價29.49億元競得三亞市中心城區HP03-08-09-01地塊，折合樓面價約每平方公尺1.32萬元。該地塊佔地約152畝，容積率2.2，限高60公尺，兼具河景與二線海景條件，出讓文件並要求競得人須於五年內在三亞市域新增投資不低於100億元。

除大型央企外，跨界資本也加速進場。公開資訊顯示，今（2025）年6至9月三亞土地出讓總成交金額超過95億元，約佔2024年三亞財政收入六成以上。遼寧方大集團、陝西恆源系等能源企業相繼取得核心地塊，部分資金亦被市場解讀為轉型佈局與長期資產配置。

至理數據公佈的2025年1至11月海南房企銷售榜中，大華集團成交套數與面積均躋身前三。大華集團海南區域相關人士透露，公司看好海南自貿港發展前景與項目產品力，近期有來自山東的客戶一次性購入「大華錦繡海岸」上百套小戶型商辦產品，用於長期持有與資產配置。

同策研究院聯席院長宋紅衛強調，海南封關將從需求端推升當地住宅與租賃市場，未來增量需求主要來自三類族群，包括製造業與外資企業投資人、貿易與服務業人才，以及旅遊度假人群，「今年第三季海南全省房價每平方公尺年增已超過1000元，三亞、海口、陵水等區域結構性升溫趨勢尤為明顯。」