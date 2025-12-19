不明人士恐嚇高雄車站「12/25接力北捷案」！放話重整社會病態

▲張文19日晚間晚在台北捷運台北車站及中山站先後丟擲煙霧彈，並持刀攻擊民眾。（圖／記者陳以昇攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北捷運北車與中山站19日傍晚發生恐怖攻擊事件，27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊路人，造成4死5傷。事後，張文逃至中山站與誠品南西百貨，再次砍人，最後從百貨公司5樓墜落，送醫後搶救無效身亡。不料，事發後網路上竟出現疑似恐嚇貼文，一名自稱與張文熟識的網友揚言「接續未完成任務」，並點名高雄車站為下一個目標，引發社會恐慌。

根據該篇貼文，自稱與張文熟識的網友表示將「接續未完成任務」，並點名高雄車站為下一個目標，甚至揚言「12/25會有更大的事件等著你們」。

▲網路上出現恐嚇發文。（圖／翻攝自Threads）

對此，高雄警方已展開偵查。鐵路警察局高雄分局指出，上案由科偵人員與相關單位共同偵查中，刑大科偵隊已投單查詢貼文發文者的IP位置，追查身分，並針對高雄車站的預告犯案展開警戒與防範。

高雄市長陳其邁也表示，已要求警察局全面提升場站警戒，包括捷運、輕軌及各大交通樞紐，加派警力巡邏，強化聯防及網路巡查，並確保可疑狀況能迅速通報警方處理，以防止模仿效應及保障市民安全。

警方表示，張文行兇動機仍待釐清，但整起事件過程震驚社會，也提醒民眾提高警覺，遇到可疑狀況立即通報。

▲張文犯案畫面。（圖／記者陳以昇攝）

回顧這起案件，27歲兇嫌張文19日傍晚5點多現身北捷台北車站M7出口處，接著開始投擲煙霧彈，並且拿出預藏的長刀，隨機砍殺57的余姓男子，導致余男左肺、左心穿刺傷，送醫搶救後不治。

張文動手行兇引起民眾恐慌，他在犯案以後又徒步前往北捷中山站的中山商圈犯案，先是在大馬路上投擲煙霧彈，在誠品南西外面無差別砍人，接著又衝入百貨公司內攻擊，嚇得周圍民眾不斷逃竄。張文在中山商圈隨機砍人的過程中，37歲蕭姓男子遭砍傷頸部，雖然被送往醫院搶救，但仍因傷勢過重不治身亡。

警方獲報後不敢大意，派出大批警力前往現場。張文遭到包圍以後，從建築物5樓頂樓墜落，經過送醫搶救仍因傷重不治身亡。