蔡英文過境夏威夷2突破　將與破10美國政治大咖、美軍將領同框

▲蔡英文抵達夏威夷。（圖／隨行訪團提供）



記者陶本和／夏威夷檀香山報導

總統蔡英文本次出訪「海洋民主之旅」，最後一站過境美國夏威夷，對比過去過境美國的規格，有2大突破；另外，也預計會在台北時間28日跟超過10位美國政治大咖同框，甚至還包括夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan少將。

蔡英文在上任第五次出訪「同慶之旅」時，過境美國有3項突破，分別為：以中華民國元首身份到中華民國官方駐美單位參訪，二是參訪美國聯邦機構，三是以往過境期間新聞採訪的管制全面解除。

而蔡英文本次「海洋民主之旅」，又有2大突破，分別是首度經由視訊方式，參與由華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）就「台灣與美國：印太區域中之持久夥伴關係」為題在華府舉辦的論壇；以及參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA），並且由夏威夷州國民兵司令兼民防廳長Arthur Logan少將陪同，也是她上任首次在過境期間，與美軍將領的會面。

首先，蔡英文以視訊方式參與華府智庫的論壇，會議由傳統基金會創辦人佛納（Ed Feulner）主持，會議首先將由基金會現任會長Kay Coles James致詞並介紹總統，同日將出席重要國會聽證會（國務卿出席）的參議院亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）也將與等多位美方政要智庫代表也將出席參與，其中包括：哈德遜研究所所長Ken Weinstein、美台商業協會會長韓儒伯 Rupert Hammond-Chambers）、美國企業研究所亞洲研究主任卜大年 Dan Blumenthal等人。

據了解，賈德納在論壇期間，本來在參院有重要的聽證會，且是國務卿蓬佩奧（Mike Pampeo）的聽證會，但還是堅持撥空參與該項論壇。

▼蔡英文與隨團記者茶敘，回應相關時事問題。（圖／記者陶本和攝）



在論壇結束後，蔡英文將出席紀念「台灣關係法」立法四十週年影像特展，地點在夏威夷東西中心（East-West Center）。現場將由東西中心院長魏理庭（Richard Vuylsteke）接待總統，國務院前亞太助卿柯立金（James Kelly）、AIT前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）等人也都將與會。

最後，蔡英文前往夏威夷州急難管理署（Hi-EMA）參訪，單位隸屬於夏威夷民防廳（Department of Defense），是由急難管理署、國民兵與國土安全辦公室等單位組成。主要工作為負責夏威夷州災害應變。

據指出，這也是連續三年民防廳下相關單位也與我方國防部在內進行災防講習、演練、相互派訓等交流，有很好的成效；同時也是蔡英文過境期間，繼上一次訪問亞利桑納戰艦紀念館、NASA等美國官方機構後，進一步就災防等國土安全領域事務前往相關政府機構訪問。

▼蔡英文與諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）進行雙邊會談。（圖／翻攝蔡英文臉書）

