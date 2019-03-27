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台南身障女「擺攤活下去」…阿伯嗆檢舉　客挺：用新台幣下架

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▲▼台南女子「小雅」積極上街擺攤，努力賺取生活費用，不過，她透過臉書提到有阿伯要檢舉她，語氣中流露無奈。（圖／翻攝自臉書／阿財姑柑仔店）

▲小雅會細心向客人介紹商品。（圖／翻攝自臉書／阿財姑柑仔店）

生活中心／綜合報導

台南女子小雅自小患有輕度智能障礙，但她並未被難題打敗，反而積極上街擺攤，努力賺取生活費用，即使寒流、大熱天都能看到她的身影。不過，她先前透過臉書提到有同樣做生意的阿伯要檢舉她，語氣流露無奈，「天啊都不知道該怎麼辦了」，許多客人感到心疼之餘也替她打氣，一定要使出新台幣讓她早點下班。

由於腦神經曾受到傷害，小雅的肢體無法正常平衡，然而，樂觀的她沒有整天抱怨，反而為了維持生計積極擺攤、叫賣，販售商品包含運動腰包、提帶、行李吊牌、襪子等，價格都相當實惠。

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▲▼台南女子「小雅」積極上街擺攤，努力賺取生活費用，不過，她透過臉書提到有阿伯要檢舉她，語氣中流露無奈。（圖／翻攝自臉書／阿財姑柑仔店）

▲面對阿伯檢舉，小雅有些無奈。（圖／翻攝自臉書／阿財姑柑仔店）

小雅從事的是小本生意，擺攤地點並不固定，她15日透過臉書說明16日必須休假，原因是有阿伯對她開嗆，「我去擺攤，他說都要去檢舉，所以我決定休假因為我不要害到別攤。」

對此，有網友表示警察開單只是正常的職務，建議小雅可以花錢租攤位。然而，收入不固定的小雅只回應一個無奈的表情，其他客人也認為不是每位老闆都能負擔攤位的錢。

事實上，小雅的擺攤工作也經常取決天氣狀況，通常出太陽時她就會外出販售商品，但若是遇到大雨或颱風，往往就會在臉書宣布公休。她曾寫道，「大雨小雨都是雨…又要吃自己…」

▲▼台南女子「小雅」積極上街擺攤，努力賺取生活費用，不過，她透過臉書提到有阿伯要檢舉她，語氣中流露無奈。（圖／翻攝自臉書／阿財姑柑仔店）

▲小雅都會透過臉書說明當天擺攤的狀況。（圖／翻攝自臉書／阿財姑柑仔店）

雖然生意時好時壞，也會遇到被檢舉、勸導的時刻，小雅依舊努力活出自我，她今（27）日又在臉書公布攤位地點，「哇…很開心的一天…開始擺攤了…遇到了什麼事都要開心的笑…財神才會上門…金華路二段262號50嵐前...擺攤營業啦！」

哇...很開心的一天...開始擺攤了...遇到了什麼事都要開心的笑...財神才會上門... 金華路二段262號50嵐前... 擺攤營業啦!

阿財姑柑仔店發佈於 2019年3月26日 星期二

 ▼擺攤地點與時間可透過「阿財姑柑仔店」臉書詢問小雅。

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