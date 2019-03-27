談中美經貿摩擦　周小川反批：美國太關注貨物貿易

▲前中國人民銀行行長周小川。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／海南博鰲報導

中國人民銀行前行長周小川今天在提及「貿易摩擦」問題時指出，現在美國更在意的是貨物貿易的不平衡，「但是美國政府並沒有足夠關注服務貿易」。坦言如果美方因此刻意避開自己在服貿上的對華優勢，「我就很難理解這種態度了」。

博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，27日上午舉行「WTO改革」分論壇時，周小川針對中美經貿議題，作出上述表示。

周小川指出，「講到貿易摩擦，看起來現在美國政府講的更多的是貨物貿易的不平衡，但是美國政府並沒有足夠關注服務貿易，所以我們在世貿組織框架下需要進一步強調服務貿易的重要性」。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會27日上午舉辦分論壇–WTO改革。

他解釋，這是因為美國在服務貿易上是非常具有競爭力的，如果美國沒有充分考慮發揮自己在服務貿易上的優勢，而把注意力過多的關注在貨物貿易的逆差上的話，「我就很難理解這種態度了」。

周小川進一步說明，中國在貨物貿易的順差太多了，但是在服務貿易上的逆差也在「不斷地增加」。因此他認為國際間在討論貿易摩擦問題時，應更多的關注服務貿易，特別是如今的數位時代，同時若世貿組織要進行新的改革，也必須對此也足夠的重視。

對於要如何解決爭端，周小川認為，就現階段而言，中美貿易磋商若談妥，很多爭端都能得到解決，但在看得更長遠的角度，「我們還是希望WTO改革成功，WTO重新恢復多邊主義的解決措施，兩個國家之間有貿易爭端將來還是在WTO框架上解決」。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行。

WTO上訴機構前主席巴克斯則認為，在美國繼續保持甚至是增加的對華關稅上，「我很難想像中方會接受這種條件，這是一個不平等的貿易條約，這讓我想起了十九世紀的鴉片戰爭，這種在二十一世紀是不應該存在的」。

對於WTO改革，中國世界貿易組織研究會會長崇泉、前商務部國際貿易談判副代表提到，WTO現在很大的挑戰是它被邊緣化了，我們需要重振WTO的法治規則和它的多邊機制，而不是單邊。

他直言，現在「一個國家」單邊的做的一些事情，損害了WTO的權威，所以這個是WTO現在面臨的很大的挑戰。

周小川表示，大多數的國家支持多邊主義，是世貿組織改革達成一致的一個前提條件，如果一兩個大的經濟體還是堅持採用單邊主義的做法的話，那麼它主要簽署很多的雙邊的自貿協定，把它作為未來貿易體系中的主要的組成部分的話，那麼我覺得世貿組織的改革就會遇到很多的挑戰和困難。

他說，從這個角度上，我們必須還需要有第二套第三套計劃，或是有一套辦法來支持自由貿易的體係，並且遏制住保護主義。