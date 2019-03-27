蕭萬長今見李克強　明國台辦晚宴會劉結一

▲今年海南博鰲論壇重頭戲「蕭李會」今天傍晚登場。（圖／合成圖，記者陳政錄、曾俊豪攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長昨（26）日晚抵達海南博鰲，預計今天傍晚與台灣工商界代表，一同會見大陸國務院總理李克強，旨在轉達台商訴求和推進兩岸共同發展。蕭萬長一行還將在明（28）日晚出席大陸國台辦晚宴，與國台辦主任劉結一進一步交流。

博鰲亞洲論壇2019年年會於3月26日至29日在海南召開，今年以「共同命運、共同行動、共同發展」為主題，李克強28日將發表主旨演講，而台灣方面由蕭萬長和威盛電子董事長陳文琦、冠捷科技總裁宣建生、商業總會理事長賴正鎰、永豐銀董事長陳嘉賢等約30名台灣企業代表與會。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行，大陸國務院總理李克強28日將出席主旨演講。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，本次論壇年會大陸涉台體系官員也是精銳盡出，甫與高雄市長韓國瑜在深圳見面的劉結一，也在26日抵達海南，與國台辦副主任裴金佳出席「蕭李會」和28日晚宴。海協會長張志軍、前海協會長陳德銘也在出席年會的官方名單內。

對於今天登場的「蕭李會」，兩岸共同市場基金會執行長陳德昇指出，由於「時間僅安排30分鐘，將以轉達台商訴求為主軸，也會討論如何因應中美貿易爭端。同時，也包括討論「兩岸共同市場」建立、陸方「惠台31條」落實等。

提及談話是否涉及「一國兩制台灣方案」和「民主協商」等敏感話題，陳德昇強調，「一切以經貿為主」。

▲28日國台辦晚宴將邀蕭萬長一行與會，屆時台灣代表團將與國台辦主任劉結一進行交流。（圖／合成圖、記者陳政錄攝）

蕭萬長一行除「蕭李會」、「蕭劉會」外，也將在28日下午出席兩岸企業家圓桌，與兩岸企業家峰會陸方代表討論「如何打造兩岸共同市場」。內容包括如何實現台胞、台企同等待遇，以及推進兩岸經濟合作制度化、應通盡通等。

事實上，自兩岸共同市場基金會成為博鰲論壇會員以來，蕭萬長自2003年起屢次率團赴陸交流，在2013年、2015年、2018年三次於海南與大陸國家主席習近平會面；「蕭李會」方面，今年也是蕭萬長、李克強兩人第三次在博鰲論壇上面對面交流，前兩次分別在2014、2016年。