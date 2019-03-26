博鰲論壇「5G+4K+VR」會議直播　中國電信5G技術亮相

▲博鰲亞洲論壇共有 25 個亞洲國家及澳洲代表出席。（圖／記者陳政錄攝）



大陸中心／綜合報導

中國電信5G技術在博鰲論壇2019年年會上亮相，現場可體驗「5G+4K+VR」高清直播。據了解，此次中國電信提供海南廣播電視總台、海南網路廣播電視台直播節目技術支持，讓兩家電視台能通過5G訊號提供用戶無延遲直播。

海南網路廣播電視台技術人員介紹，直播使用VR全景相機，透過6個380萬畫素的鏡頭，還原360度全景VR視訊。

在會議現場，體驗的記者戴上VR眼鏡，可以看到經由5G訊號傳送的全景高清視頻，如會議中心、玉帶灘（一條自然形成的地形狹長的沙灘半島，又名金沙灘）、漁港等地方，皆透過5G網路的大頻寬、高效率與低延遲性，在4K視頻直播同時，進行同步轉播。

據了解，中國電信部在2018年2月博鰲獲得大陸5G試點網路建設資格後，展開組網建設、打通firstcall、進行展示應用等一系列建設工作。

▼博鰲亞洲論壇，推動亞洲區經濟整合。（圖／記者陳政錄攝）



據悉，在2019年博鰲亞洲年會期間，中國電信開通樂成國際醫療旅遊先行區、東嶼島會場等5G網路實驗試點共11處。新建的樂成國際醫療先行區、賓客接待酒店等重要區域共有7套5G網路系統，提供年會5G網路頻寬4萬兆的高效率網路環境。

除「5G+4K+VR」高清直播外，海南也將在2019年年會期間展示「博鰲智能網聯汽車及5G應用試點項目」。據了解，海南電信已全面架設5G網路環境，且進行境內首個5G至聯網汽車試點建設。

據報導，博鰲智能聯網汽車及5G試點應用項目聚集多個大陸品牌，包括百度阿波龍、電信、移動、聯通等通訊商，華為等設備與方案提供商，試點內容涵蓋急轉彎提醒、道路施工提醒、紅綠燈車速引導等等。