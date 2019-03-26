談中美貿易爭端　陸學者：已經是不確定性中的「確定性」

▲中國社會科學院學部委員、世界經濟與政治研究所所長張宇燕出席博鰲亞洲論壇。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，今天下午舉辦「世界經濟展望2019：確定性與不確定性」分論壇，大陸學者直言，2019年全球經濟發展挑戰複雜嚴峻，但比起「中美經貿關係已經是不確定性中的確定性」，更值得注意的是美國貨幣政策走向。

中國社會科學院學部委員、世界經濟與政治研究所所長張宇燕，以及義大利經濟發展部副部長杰拉奇、日本銀行董事局委員鈴木人司、新加坡前副總理黃根成、國際貨幣基金組織副總裁張濤、波士頓諮詢公司董事長博克納等26日下午出席該分論壇，探討世界經濟如何可持續增長、不確定因素有哪些、下一輪技術革命將從哪裡爆發等議題。

▲博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行。（圖／記者陳政錄攝）

面對世界銀行和IMF年初分別下調今明兩年的世界經濟成長預期，張宇燕坦言，個人來講，「我還是比較樂觀的」，認為中美達成協議不僅對雙方，對世界也是樂觀的。

張宇燕指出，雖然輿論說有國家受到壓力，不得不讓步，但實際上中國很多事情都是計畫內、原本就準備要執行，包括新版外商投資法、持續擴大開放等。所以儘管人們將這件事情看成不確定性，但其中內部某種涵義就有確定性，因此相比下來，比較需要關心的是美國貨幣政策走向。

他指出，儘管美國聯準會最近已經表示，今年很可能不再升息了，但美國整體貨幣政策還是走在利率中性的道路上，是否已經發生逆轉、或是又將開始寬鬆，都將影響全球經濟、資產價格、大宗商品定價、發展中國家債務等。

▲中美貿易爭端和國際主要經濟體金融政策走向，成為2019年全球經濟發展的不確定因素。（圖／路透）

張濤則從影響層面分析，2019年世界兩大不確定性的可能影響。他說，一個是眾所周知的貿易政策，譬如美國對華加稅幅度達到25%的話，甚至可以消除亞洲0.9%的GDP成長幅度，這影響是非常大的；二是未來我們可能面臨金融的收緊，也可能影響世界GDP成長表現。

如何解決問題，鈴木人司舉日本為例，表示七、八十年代日本經濟成長率非常高，但後來大幅降低，人口也面臨老化、縮減問題，靠著AI機器人和自動化技術的應用，才逐步提升潛在經濟成長率，這部分是國際間可以思考的方向。他還說，正確的把握這些技術的應用程度「是一門藝術」。

博克納說，要真正處理好2019年「黑天鵝事件」，需要更多合作，譬如2008、2009年的金融衰退中，係靠中國推出了巨大的投資計畫，歐美、世界各國也積極合作的結果。張宇燕也提到，站在中方立場，應不斷努力推進建立區域貿易組織。

▼博鰲亞洲論壇2019年年會3月26日至29日在海南博鰲舉行。（圖／記者陳政錄攝）