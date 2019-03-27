遊民睡帳篷9年洗心革面「懇求有工作」！　16歲少女超暖舉動救他

▲貼在遊民睡帳篷9年懇求能工作。（圖／翻攝自Facebook／Charlotte Howard，下同）



國際中心／綜合報導

英國海斯廷斯（Hastings）16歲少女夏綠蒂（Charlotte Howard），日前經過一個破舊帳篷時，無意間看到帳篷旁的牆上貼著一張紙，內容寫到「我願意改過自新，希望有人可以提供我工作機會...」原來這是流浪漢寫的「履歷」，「履歷」的內容感動了夏綠蒂，於是她一個超暖的小舉動，成功讓流浪漢找到工作。

▲遊民這9年只能睡在簡陋的帳篷中。

據BBC報導，紙條的作者是現年37歲的遊民安東尼（Anthony Johnson），他已經流浪長達9年，由於沉迷於酒精、毒品害他的人生全毀，回過神時已經一無所有，只好有一餐沒一餐的露宿街頭。不過，經過這9年的反省，安東尼決定要振作起來，於是寫下這張履歷表，希望有人願意提供他工作機會，不論是代客遛狗、洗窗戶、洗車、園藝工等等類型他都願意嘗試，甚至能「免費試工」，就是希望有雇主能給他機會試試看。

夏綠蒂讀完後十分感動，想伸出援手拉這名遊民一把，於是將履歷表拍下並PO到臉書。這個暖心小舉動很快就吸引到造景師尼爾森（Nelson Smith）的關注，他被安東尼的決心深深打動，因為自己過去也曾身處低潮，便決定一定要幫助這名遊民，隨後就雇用安東尼來擔任園丁。

夏綠蒂不只幫助安東尼找到工作，還替他上網發起募款，打算買一台堅固的車屋給他住，以後就不必再睡在破爛的帳篷內，目前已經籌到超過2300英鎊（約新台幣9.3萬）。

▼夏綠蒂好人當到底，還替流浪漢募得一筆捐款。

