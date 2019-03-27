屠夫2年靠傳銷詐術變富商　砸錢買車房、舍利子還贈小三1314萬

▲ 「伊人時光」董事長傅迪龍靠傳銷翻身，一舉成為業務遍布全國28省的化妝品公司老闆 。（圖／翻攝自錢江晚報微博）

大陸中心／綜合報導

為什麼一個平凡的屠夫，能夠在短短2、3年內，一舉翻身成為業務遍布全國28省的化妝品公司老闆？浙江紹興市警方25日透露，他們發現中國化妝品牌「伊人時光」涉嫌透過加盟傳銷來進行斂財，狂賺多達數億元人民幣，於是在去年7月出動了多達150名警力，一舉搗毀了這起大型騙局。

據《錢江晚報》報導，「伊人時光」董事長傅迪龍先前陸續做過水泥工、屠夫等工作，還曾經是一名毒蟲，他的人生之所以出現變化，是因為娶了小自己2歲的妻子彭麗濤開始。由於彭麗濤長年都有臉部斑點困擾，即使嘗試過各種除斑產品與仿間偏方都不見效果，索性自己研究、開發了能夠「根除斑點」的產品與護理療程，成功將自己臉上的斑紋都消除了，並在紹興市店口鎮開了一間小型美容院。

到了2016年10月，彭麗濤與老公一起設立了一間化妝品公司，名為「伊人時光」，這間公司主打「集研發、生產、銷售到服務於一體的專業除斑美容機構」。夫妻倆更高調吹捧自己的公司就是直中國最頂尖的一次性除斑品牌，鼓勵有興趣合作的民眾踴躍加盟。

警方透露，其實他們所銷售的那些「專業除斑產品」，根本就只是將自來水摻入增稠劑，明明成本只需3至5元人民幣（約新台幣14至23元），最終定價卻高達100元人民幣（約新台幣466元）。

▲ 「伊人時光」所銷售的那些「專業除斑產品」，其實只是將自來水摻入增稠劑。（圖／翻攝自都市快報微博）

警方提到，這樣完全沒有功效的產品，他們夫妻當然也清楚很快就會被消費者揭穿，他們將目標放在「傳銷」方面，一旦有人想要購買「除斑產品」，他們就會強調「產品不是零售的，要買之前必須支付一筆『加盟費』才能購買。加盟後拿貨的價格就可以打5折，貨款也可以從加盟費裡扣。」

即使有很多人都會心想，「我只希望能幫自己祛斑，沒有要開加盟店的意思，何況加盟費用實在不便宜。」夫妻倆也會繼續洗腦，「交了加盟金後，只要日後每發展一個加盟商，就會讓你提成，最高還可一次提30%。也就是說，發展出4個加盟商，你的加盟費就能賺回本，化妝品也相當於讓你直接拿了。另外，要是半年內公司虧損，那麼虧損多少，公司就會補貼多少。」

就這樣，每個月「伊人時光」都會專門召開大型的「洗腦會」，通常會有幾百、幾千人出席，她們大多是渴望祛斑和賺錢的女性，年齡從20歲到40歲都有，就這樣聽著最早加盟公司的元老們熱情在台上分享自己加盟以後，各個年收入百萬，從平凡人生一路走上巔峰的故事，對加盟的事越來越心動。儘管加盟費從不到3萬元人民幣（約14萬元台幣），一路漲到將近7萬元人民幣（約33萬元台幣），每次仍然能透過洗腦會吸上千名女性加入，

身家因此暴漲的傅迪龍開始過起了揮金如土的日子，他花500萬人民幣（約新台幣2330萬元）在諸暨城東買了排屋、500萬元人民幣買了賓利越野車、2500萬元人民幣（約新台幣1.2億元）買了畫家陳逸飛的《麗人行》（事後被證實是假畫）、2000萬元人民幣（約新台幣9320萬元）買了一顆舍利子、500萬元人民幣捐給寺廟，甚至在外養起小三，一口氣轉帳1314萬5214元人民幣（約新台幣6126萬元），只為了向對方承諾「我愛你一生一世」。

▲ 「伊人時光」每個月都會專門召開大型的「洗腦會」，說服大量有除斑困擾的民眾加盟 。（圖／翻攝自錢江晚報微博）

傅迪龍與妻子在2018年4月離婚後，雖繼續透過「洗腦會」經營著傳銷組織並誇海口說要將產品推向全世界，不過，無效的產品仍舊到了被揭穿那天，甚至還有消費者因護理療程不幸毀容，最終陸續在各地引發十幾起加盟商退款遭拒，最後演變成打架的事件。

「伊人時光」衝突頻傳，馬上也就成為了警方的關切焦點，去年7月警方一共出動了150名警力，兵分8路在國內抓捕到參與傳銷活動的22名嫌疑人，後來公安部的雲端系統又下發163名嫌疑人，移送起訴了20人。至於傅迪龍和彭麗濤，目前也因為涉嫌組織領導傳銷，遭到警方拘留，全案也將依照法律作出判決。