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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／「基因醫院」、「樣本濕庫」　福州將建綜合性產業園

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▲▼基因,DNA。（圖／CFP）

▲福州將建含「基因醫院」產業園。（圖／CFP）

《福建》「基因醫院」、「樣本濕庫」　福州將建綜合性產業園

位於福建濱海新城的福建貝瑞和康數字生命產業園一期預計2019年底交付使用，該項目總投資28億元（人民幣，下同），將建成含「基因醫院」、數據中心、生產基地、研發大樓、「樣本濕庫」（保存組織、血液等生物樣本）等多功能於一體的綜合性產業園，計畫三年內全面建成、投入使用。（福州日報）

《四川》四川集中開工1703個重大項目　總投資8750億元

四川省2019年第一季度重大項目集中開工儀式27日在成都舉行，總投資8750億元的1703個項目集中開工。據了解，本次開工項目涵蓋基礎設施、現代產業、生態環保、社會民生等領域。（中新社）

《北京》三部門：把在大陸工作的港澳台職工納入勞模評選範圍

大陸全國總工會、國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室等3部門發布通知，要把在大陸工作的港澳台職工納入當地勞模等榮譽稱號評選範圍；向基層員工堅持公開、公平、公正的原則，嚴格推薦評選審批程序，接受群眾監督。（中新社）

《海南》海洋經濟對全中國國民經濟增長貢獻率近10%

博鰲亞洲論壇2019年年會「海洋：最熟悉的『陌生人』」分論壇27日指出，2018年，中國海洋經濟生產總值達8.3萬億元，同比增長6.7%，對中國國民經濟增長的貢獻率近10%。（新華社）

▼海洋經濟對中國國民經濟增長貢獻率近10%。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

《陝西》西安打造「15分鐘」便民健身圈

第十四屆全中國運動會籌備工作推進會近日在陝西西安召開，將積極協調院校、企業體育場館錯時、免費或低收費向群眾開放，努力滿足「15分鐘」地域內的群眾健身需求，打造「15分鐘便民健身圈」，力爭2020年底前，各區縣健身綠道達到300公里。（人民日報海外版）

《北京》北京開始實施國家藥品集中採購和使用

《北京市落實國家藥品集中採購和使用試點工作實施方案》26日公布，北京從23日起全面執行國家試點結果和配套政策，採購週期為1年；按照試點方案，25個產品將大幅降價，平均降價幅度為52%。（北京晚報）

《陝西》2019年長慶油田冬季供氣累計超142億立方米

隨著華北地區主要城市供暖季結束，持續5個月的全中國冬季供氣逐漸步入收尾階段，天然氣產量占全中國產量1/4的長慶油田，2019年冬供累計供氣超過142億立方米。（人民日報）

《天津》自掛牌至2018年底　天津自貿區累計新增外商投資企業2159家

天津自貿區2015年4月21日正式掛牌成立，自掛牌起至2018年底，自貿區累計新增外商投資企業2159家，合同外資475.5億美元，99%以上通過備案設立；3億美元以下境外投資項目由核准改備案，1天辦結；設立對外投資合作「一站式」服務平台，至2018年底，累計備案境外企業機構227家。（人民日報）

▼4年來，天津自貿區累計新增外商投資企業2159家。（圖／CFP）

▲▼天津市。（圖／CFP）

ET快訊
丁小芹認賣假包！哽咽「是中低收入」求緩刑　遭法院重判
29歲男帶小三回家玩3P　妻拿22公分菜刀捅她下體狂噴血

關鍵字：華聞快遞,基因,基因醫院,樣本濕庫,保存,血液保存,組織保存,濱海新城,福建,貝瑞和康數字生命產業園

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