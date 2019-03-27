「強化美台關係」美兩黨參議員提《台灣保證法》　五大重點曝光

▲美國多名參議員提出《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）草案，強化美國和台灣的關係。（圖／路透社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

美國民主黨、共和黨等兩大黨多名聯邦參議員26日提出《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）草案，強化美國和台灣的關係，並支持台灣能參與國際社會，提高台灣的國際認可。提出此案的議員表示，這項法案傳遞一則訊息，即無法再容忍、也不允許中國在台海兩岸的侵略行為。

根據美國參議員柯頓（Tom Cotton）新聞稿聲明，外交關係委員會民主黨議員梅南德茲（Robert Menendez）、馬斯托（Catherine Cortez Masto）、康斯（Chris Coons），以及「友台派」的共和黨議員盧比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）等議員，共同提出《台灣保證法》草案，強化美國和台灣的關係，並支持台灣能參與國際社會。

「台灣是美國重要的民主夥伴。」柯頓表示，在《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）簽署生效40週年之際，美國和台灣的雙邊關係應該反映在這一現實。而《台灣保證法》的提出，也將加深美台雙邊的安全、經濟與文化關係，同時也傳遞出一項訊息，就是無法容忍中國對於台海兩岸的侵略性行為。

▲美國參議員柯頓（Tom Cotton）。（圖／路透社）

梅南德茲在該聲明表示，見證台灣民主蓬勃發展，是他身為國會議員生涯中，最自豪的時刻之一，紀念《台灣關係法》簽署40週年之際，國會必須一致表態維護台灣外交空間的重要性，也深化美國和台灣的關係，確保台灣人民對自己的未來擁有發言權。

盧比歐也表示，美國必須繼續加強與台灣戰略關係，以對抗日益激進、侵略性的中國，「台灣是重要的民主夥伴，其安全對於提升美國在印度太平洋的國家安全利益非常重要。」

「台灣充滿活力的民主與蓬勃發展的經濟，是整個印度太平洋地區的例證！」康斯表示，在《台灣關係法》40年之際，這項法案是美國與台灣人之間，長期友誼的重要訊號。

該聲明內容也提出《台灣保證法》草案的五大重點，包括要求美國總統審查國務院關於「美國與台灣關係」指導方針、指示國防部長致力於將台灣納入雙邊和多邊軍事訓練演習、要求現役將官出任駐台美國國防專員、美國政府繼續主張台灣有意義參與國際組織、表達國會對台灣不對稱防衛戰略、美國對台軍售、重啟美台雙邊貿易談判等支持。