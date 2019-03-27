有了白冰冰還不夠！高雄代言想再蒐集大陸2位「最紅冰冰」

▲潘恆旭歡迎「冰冰」來為高雄代言，韓國瑜在一旁聽得大笑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅、吳奕靖／廈門報導

高雄市長韓國瑜的經濟之旅26日來到廈門，在被問到觀光代言人的相關問題時，韓國瑜特別請觀光局長潘恆旭代為回答，潘恒旭表示，熱切歡迎大陸一線藝人，包括范冰冰、李冰冰，都非常歡迎。有趣的是，韓國瑜的女兒叫「韓冰」，白冰冰先前曾為高雄拍攝MV，雖然玩笑話的成分較大，但高雄市似乎對「冰」情有獨鍾 。

▼范冰冰主演多部電影、電視劇，知名度非常高。（圖／翻攝范冰冰微博）

韓國瑜在廈門接受兩岸媒體聯合採訪時，有陸媒提問，「高雄一直在找觀光代言人，目前有沒有鎖定哪些大陸的知名藝人？」面對此問題，韓國瑜直接請出觀光局長潘恆旭代為回答，潘恆旭笑著回應，基本上，他們沒有太多預算，「所以」熱切歡迎大陸一線的藝人，包括范冰冰、李冰冰，「市長的千金叫韓冰，我們的白冰冰在附近也很紅，韓流非常強，更大的『韓流』就是要更多的『冰冰』來製造！」

▼李冰冰曾與傑森史塔森主演《巨齒鯊》。（圖／視覺中國）

聽完潘恆旭的回答後，韓國瑜先是大笑，接著回到麥克風前補充，「歡迎范冰冰、李冰冰，大家一起來高雄！」並大力稱讚潘恆旭，「我們局長很可愛，他就是巧婦難為無米之炊，但他硬要作出最美味的佳餚，「我們真的是沒什麼錢，代言人紅不紅，根本不是我在意的重點。」

▼白冰冰遊覽愛河，先前為高雄拍攝MV也引起很大討論。（圖／資料照）