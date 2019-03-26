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力晶2019藝文饗宴21世紀　三大桂冠鋼琴王：伽佛利佑克鋼琴演奏會

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文／時尚家居

（圖／ 新象．環境．藝之美文創 提供）

擁有貝爾曼纖細的技巧

吉利爾斯鋼鐵般的觸鍵

李希特般的才華與獨特個性 — —英國《留聲機雜誌》

「技巧非凡卓絕已是難得，格調高雅更顯珍貴。」 英國《泰晤士報》5顆星推崇

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世界三大鋼琴大賽摘金紀錄 無可匹敵

伽佛利佑克1984年出生於烏克蘭。英國《留聲機》雜誌稱讚他為「慧星般崛起的偉大鋼琴家」，才氣縱橫的他，年少便成績斐然奪得多項知名國際鋼琴大賽桂冠，15歲拿下基輔舉行的霍洛維茲國際鋼琴大賽冠軍；2000年，以僅16歲的年紀在日本濱松國際鋼琴大賽，擊敗從16到32歲的眾多參賽者，榮獲首獎，日本評論家讚為「20世紀末最傑出的16歲鋼琴家」。21歲時，伽佛利佑克在鋼琴界殿，魯賓斯坦國際鋼琴大賽以滿堂喝采之勢贏得冠軍以及最佳協奏曲演奏獎。

國際知名藝術節舞臺上經常看到他的演出，包括好萊塢露天劇場、科羅拉多魏爾音樂節、莫札特音樂節、魯爾鋼琴音樂節、基昇雅夏季音樂節、鹿特丹的格吉耶夫音樂節，以及英國BBC逍遙音樂節在皇家亞伯特音樂廳與BBC蘇格蘭交響樂團的首演，他在該音樂會精湛演出更榮登BBC逍遙音樂節2017「編輯十大精選」排行榜。並且定期在世界著名場所演出，有倫敦舉辦的國際鋼琴系列首演、阿姆斯特丹音樂廳鋼琴大師系列、威格摩爾音樂廳、莫斯科音樂學院大廳、科隆愛樂樂團、華沙愛樂音樂廳和雪梨演奏廳等。曾合作過的指揮包括布隆斯泰德、阿胥肯納吉、費多謝耶夫、尤若夫斯基、拉札列夫、朗・萊辛、佩特連科、賽格斯坦、西蒙諾夫、蘇坦、凡斯卡、波列科等。阿胥肯納吉更是力讚伽佛利佑克擁有「非凡絕倫的才氣」。

（圖／ 新象．環境．藝之美文創 提供）

伽佛利佑克2018-19樂季重心則有芝加哥交響樂團、維也納交響樂團和伯明翰市交響樂團的首演合作，以及返回英國倫敦威格摩爾音樂廳、英國哈雷管弦樂團、阿姆斯特丹皇家音樂廳管弦樂團、雪梨交響樂團和蘇格蘭皇家國家管弦樂團的合作。同時巡迴歐洲、亞洲和北美舉辦獨奏會，並攜手小提琴家吉妮．楊森巡訪柏林、斯德哥爾摩、慕尼黑、蘇黎世、倫敦、阿姆斯特丹和維也納演出。

力晶文化基金會與新象．環境文創共同精心安排伽佛利佑克4月18日在國家音樂廳，以「描繪不同階段生命的美麗與哀愁」為軸，演出莫札特的C大調鋼琴奏鳴曲、蕭邦的第二號敘事曲、李斯特的但丁詩篇讀後－奏鳴曲風幻想曲、拉赫曼尼諾夫的前奏曲選曲，以及普羅高菲夫的第七號奏鳴曲。用明晰精煉的琴音，奏出生命的詩篇。

伽佛利佑克 鋼琴演奏會Alexander Gavrylyuk Piano Recital，2019年4/18(四) 19:30 國家音樂廳。

演出曲目

莫札特：C大調鋼琴奏鳴曲，KV.330

Mozart: Piano Sonata in C major, KV. 330

蕭邦：第二號敘事曲

Chopin: Ballade No. 2 in F, Op. 38

李斯特：但丁詩篇讀後－奏鳴曲風幻想曲

Liszt：Dante Sonata

拉赫曼尼諾夫：前奏曲，作品23，第10、6、5首；前奏曲，作品32，第12首

Rachmaninoff: Preludes Op.23 no.10, no. 6, no. 5; Preludes Op.32 no.12

普羅高菲夫：第七號奏鳴曲

Prokofiev：Sonata no.7, Op. 83

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：藝文,三大桂冠,鋼琴王,伽佛利佑克,鋼琴演奏會,時尚漫旅,時尚家居

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