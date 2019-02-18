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老屋活化樂活農村　「名間奕馨園民宿」深度旅遊 ～揉茶、採茶、烘豆趣

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文／時尚家居

（圖／ 名間奕馨園民宿 提供）

南投縣名間鄉「奕馨園茶葉咖咖農場」積極創新茶飲有成，自從開辦輕旅行一日遊規劃採茶、揉茶、萎淍烘焙咖咖豆及食農教育等體驗而揚名中台灣。建立口碑後，去年進一步迎合遊客建議及需求，搭配「茶園」、「黃金咖啡」等地方產業特色及豐沛生態資源，將30年老厝挹注新生命，化身為典型「農村味」的茶鄉生態景觀民宿，擴大開辦「茶與咖啡」深度二日遊，於今年春節正式試營運，2廳6房（含主人一房)，在9天春假都被搶訂光光。奕馨園負責人林洋毅表示，這是一處很不一樣古樸典雅台式風格的特色民宿，很適合想要放鬆的人入住！在試賣(二月底前）期間優惠有禮，可免費體驗「會跳舞的咖啡豆（直火式烘焙咖啡豆）」ＤＩＹ樂趣。

名間鄉是全國最大茶葉產區，茶作及產量亦居全國之冠，但在茶葉消費轉移高山化後，對中低海拔的名間茶區較為吃虧，林洋毅先生曾是農委會茶改場全國紅茶製茶比賽冠軍得主，認為唯有不斷開發「創新茶飲」及讓遊客親自「體驗茶趣」在地「茶之美」，才能開拓多元行銷管道。而「奕馨園茶葉咖啡農場」近年來致力「名間輕旅行一日遊」所打拼的目標，正符合韓國瑜所說的「人進來、貨出去！」的農業行銷理念，且已獲得全國眾多消費群的青睞與認同。

「綠（咖啡與茶）樹村邊合，青山（八卦山台地）郭外斜」，環境優美、寧靜宜人、古樸典雅古蹟的台式風格的特色民宿，就是名間茶鄉老屋新生命「奕馨園民宿」的寫照，也是主人林洋毅懷念著小時候的農村生活記憶。他指出，這棟30年屋齡的磚造老屋，是父母78年間花盡儲蓄辛苦打造的嶄新「養蠶屋」，它最為人津津樂道是使用屋後旱溪底的紅砂（俗稱硬度極高金鋼砂），當時被鄰里譏笑，人不如蠶的享受，一家大小仍守著旁邊的土角厝，但好景不常，台灣養蠶業沒落而出租、而退租，卻成茶園中的荒蕪老屋，近年來奕馨園輕旅行受到遊客青睞，甚至有不少餘猷未盡者建議，希望老屋能在這充滿台灣古樸農村景色中，風華再現，提供深度二日遊的民宿，飽享遠離塵囂體驗入住茶香伴桂花香的清幽與放鬆。

（圖／ 名間奕馨園民宿 提供）

這座老屋新秀的民宿，坐南朝北，冬暖夏涼，擁抱廣大茶園咖啡園、桂花族及週遭綠建築中，晨昏蟲鳴蛙叫、鳥語花香，屋旁一株老荔枝和五葉松見証老屋的歷史和我們兒時的趣事，如今重新賦予新生命，必能重新回饋新使命，不但住得舒服、還有綠能療癒效果，今年新春搶頭香進駐的遊客，都「讚！」聲不絕，流連忘返，頻頻說還要再來。

值得一提的是， 「名間奕馨園民宿」的大門設計，非常特別意涵深遠，除了「一心兩葉」的茶葉象徵，還有兒時用的腳踏車輪造型藝術，代表成長的喜悅，而房間名稱也分別以「黃茶」、「白茶」等代號，饒富茶鄉茶味。而開放空間的交誼廳和咖啡廳，也可以讓您感受國外旅遊時那種歐美國家的自在與浪漫。「奕馨園民宿」都以在地特色的紅茶、黃金咖啡或桂花白茶接待，而最教人難忘的是「會跳舞的咖啡豆（直火式）」烘焙體驗，有類似兒時鄉村爆米香的回憶，也有現代創新科技的驚奇體驗，當場還能享受自己烘焙的黃金咖啡滋味。2月底之前試賣期間，民宿主人可以教您免費體驗。

（圖／ 名間奕馨園民宿 提供）

「名間鄉奕馨園農場」創立於2001年、佔地1.5公頃，主人林洋毅秉持愛護這塊土地上生生不息的生命，堅持不用農藥，來照顧園區裏栽種的紅茶咖啡、水果與雜糧 。用愛心、良心 與恆心,孕育出安全、純淨、健康的農產品。近年來吸引來自全國各地各階層人士、校外教學、大陸及外國絡繹不絕的遊客，前來唱著傳統山歌情歌茶園巡禮、採茶製茶體驗、見識茶顏觀色樂趣及品茗自製好茶的茶香而欲罷不能、回味無窮，目前已成為中部聞名茶鄉輕旅遊的新亮點。而今年新民宿成立試賣，更能滿足遊客深度旅遊的需求。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：樂活,農村,名間奕馨園民宿,揉茶,採茶,烘豆,時尚漫旅

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