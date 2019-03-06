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春遊好趣處　大板根森林溫泉酒店

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文／時尚家居、時尚漫旅

資料提供 | 大板根森林溫泉酒店 整理撰文 | 楊奈奈

（圖／大板根森林溫泉酒店提供）

全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」、「優質溫泉」的三峽「大板根森林溫泉酒店」，總佔地約十七公頃、海拔不到300公尺，卻擁有國寶級的原始板根亞熱帶雨林景觀，園區內有品質極優的碳酸氫鈉溫泉美人湯，是北部地區唯一的綜合性渡假聖地。

（圖／大板根森林溫泉酒店提供）

大板根森林溫泉酒店是全臺灣唯一結合「雨林」和「溫泉」的雙SPA酒店，經北二高下三峽交流道約25分鐘，即可擺脫城市喧囂，進入另一個桃花源祕境。於2018年獲得英國THA旅宿評鑑大獎，為台灣區2018年度最佳渡假村，優質的渡假環境與貼心的服務體驗，讓大板根森林溫泉酒店榮獲此獎項的殊榮。

（圖／大板根森林溫泉酒店提供）

「春遊趣」享受泡湯賞花

喜愛賞櫻的您、不須忍受舟車之苦，近在三峽的大板根森林溫泉酒店也有櫻花可欣賞了！豔麗的緋寒櫻、粉嫩清雅的染井吉野櫻和脫俗的日本櫻，台灣珍貴的真柏，也傲然的挺立於麗池廣場及太子會館旁，一起為您演奏春天的樂曲，另大板根也於酒店大廳設了一處浪漫櫻花造景，讓旅客拍照留念，且適逢2/14情人節及3/15白色情人節，情人漫步園區感受浪漫氛圍，泡暖湯讓感情更升溫。

（圖／大板根森林溫泉酒店提供）

大板根特別針對住宿客戶推出一泊二食的「春遊趣」住房專案，從2019年2月10日至6月30日止，兩人成行，平日每人只要NT$3000+10%起，每房特別加贈大板根全新產品「三峽碧螺春茶蛋卷」，香酥可口的蛋捲加上三峽特產碧螺春茶，每口都是茶香好滋味。另外每天都有的生態導覽，帶您深入了解自然生態，微暖初春爬山後泡個暖湯，最好不過了。

（圖／大板根森林溫泉酒店提供）

「情人櫻花季」賞味花季、攝掠繁花

在全台唯一的亞熱帶雨林中，呼吸著清新的芬多精，與森林共眠，在透著綠意的晨光中悠悠醒轉，以森林浴揭開一天的序幕。另外，大板根森林溫泉酒店特別推出情人櫻花季的情人套餐，由太子西餐廳主廚特別推出「炭烤紐約客牛排佐紅酒無花果」及「香煎石斑魚佐奶油青醬」，主廚將牛排用特調私房醬汁醃漬後，進烤箱慢火烘烤，保持鮮嫩有彈性的口感，保證挑起您味蕾最深層的欲望。而另一道海鮮主餐主廚用特別的烹調手法保留石斑魚的新鮮原味，皮脆肉嫩，入口即能嚐出其鮮美！另有燻鮭魚凱薩沙拉、牛肝菌濃湯、法式麵包佐沙沙醬、海膽醬烤鲍魚、蛋糕、水果、飲料；讓您滿足口腹之慾，特製的春季情人櫻花餐只在情人節限定上市喔！

（圖／大板根森林溫泉酒店提供）

享受情人餐的美味還不夠，大板根首創結合溫泉生技，研發出溫泉精華保養品，並將櫻花萃取導入保養品內，目前園區內「泉美人」櫻花面膜為相當搶手的暢銷商品之一，讓愛美的您也能夠把櫻花“敷”在臉上。享盡春日繁花美景，漫遊森林泡暖湯，離開喧囂慢生活只在大板根！

（圖／大板根森林溫泉酒店提供）

※本文由《時尚家居》《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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