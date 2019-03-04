車麗屋春酒晚宴圓滿成功

文／時尚家居





在一片景氣低迷的氣氛中，車麗屋汽車百貨仍能逆勢成長，在去年達成20%以上的成長率，繳出一份亮眼的成績單，誠屬不易。為了慰勉勞苦功高的車麗屋全體員工，也感謝所有支持車麗屋的合作夥伴，公司耗費巨資，特別在五星級飯店籌辦春酒活動，除了安排專業表演團隊帶來精采熱鬧的節目外，更抽出現金88,888元及Gogoro電動機車的雙首獎，帶動出現場的熱烈氣氛，甚至是近期在新聞熱點上的總統候選人前立法院長王金平，也來現場為車麗屋站台祝賀，堪稱是一場賓主盡歡的嘉年華會。

創立於1998年的車麗屋汽車百貨，迄今已屆滿21年。身為汽車百貨業界龍頭，即便在這不景氣的環境中，許多同業皆已取消尾牙或春酒活動，但車麗屋今年依舊砸下重金於2月26日席開70桌，舉辦21屆感恩春酒晚宴「領航群雄，跨躍2019」，包括前立法院長王金平、立法委員李彥秀、台灣兩大油品油品通路(台灣中油、台塑石油)、台塑及南亞高層主管、汽車用品相關供應商高層皆來參與晚會，各政商產業界重量級來賓齊聚一堂與車麗屋共同迎向新的一年！

卓豐閔總經理表示，不斷改變創新是車麗屋持續努力的方向。迎合現代人尋求更便利購物的趨勢，車麗屋與台亞及中油加油站持續發展站內中小型便利店，分店版圖遍及全台，結合快速保養提供消費者更垂手可買的購物模式，將大型汽車百貨賣場精選商品進駐到離消費者更近的社區當中，除此外在電商購物經營更是不馬虎，將線上線下購物串連，即使在家中也能享受輕鬆購物的樂趣。

車麗屋也即將在三月份進駐台北都會核心開立第24間－松江門市；四月份於科技重鎮－內湖區開立內湖行忠店，具體實現「一家購物、十分滿意、百分績點、全國服務」的品牌理念，相信未來品牌將越來越受到消費者喜愛。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。