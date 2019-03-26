跨國幕後毒梟又栽了　走私5000萬安毒藏燈具貨櫃全被抄



▲警方在台南遠雄航空貿易港區攔截到市值5000多萬的安非他命。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

檢警透過2017年的機具藏毒案向上追查，發現該名毒梟近日將以空運的方式自馬來西亞走私安毒入境台灣，刑事局掌握情資後，在台南的航空自由貿易港區攔查，當場在貨櫃內查獲2024包約51.23公斤的安非他命，並逮補收穫、報關等3名嫌犯，訊後依違反毒品危害防制條例送辦，並聲押獲准。

警方指出，2017年時破獲1起機具藏毒案，當時始終抓不到幕後主使的毒梟，但仍持續追蹤，近日發現該名毒梟正派人前往馬來西亞，專案小組研判應該是要去洽談毒品走私事宜，並加強從馬來西亞入境台灣的各式貨櫃、包裹。

一直到近日，檢警發現1個以「燈具」申報的貨櫃相當可疑，遂在台南遠雄航空自由貿易港區攔查，拆箱後發現裡頭竟裝有2024包安非他命，毛重51.23公斤，總市值高達5000餘萬。

攔查後隨即展開追捕，先後在桃園機場、台南逮補楊姓嫌犯、楊姓報關人以及尤姓收貨人等3人，當場查扣手機、筆記本、帳戶等贓證物，訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，經法院裁定羈押禁見。

▼運毒集團以燈具的名義報關，卻早被專案小組識破。（圖／記者柳名耕翻攝）



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