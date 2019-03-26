賴清德臉書PO文自比唐三藏　籲兩國交流「不賣身」

▲賴清德自比唐三藏：孫悟空逃不過如來佛手掌心。（圖／翻攝自賴清德臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜率團赴中國城市交流，在港澳見兩地特首及中聯辦主任，接著又在深圳會見國台辦主任劉結一；對此，前行政院長賴清德對此連兩天在臉書PO文喊話，除叮嚀「只賣農產品，不賣身」，也提醒：「孫悟空想賣人蔘果，雖有七十二變，如果沒有智慧，也逃不過如來佛手掌心。」

賴清德24日在臉書以「只賣農產品，不賣身 」為題發文，內容談到韓國瑜競選市長時提出「貨出去、人進來、高雄發大財」，當選市長後又喊出「台灣安全，人民有錢」，這些口號都很動人，「然而寄望於中國，既要讓台灣安全又要人民有錢，無異是緣木求魚！」

賴清德25日則接續再以「唐三藏的提醒：孫悟空逃不過如來佛手掌心」為題發文，希望韓國瑜能重視他自己對高雄市民的承諾「政治零分，經濟一百分」，呼籲縣市長在努力拼經濟創造營收時，同時也要兼顧台灣的尊嚴。

民進黨核心幕僚指出，賴清德做事很有原則且擇善固執，在其擔任台南市長期間，前往中國參訪時行程皆公開透明，而他與上海復旦大學與學者教授交流對談時，從六四天安門事件講到台灣太陽花學運，還不卑不亢強調：「台獨是台灣人民極大的共識。」