王丹讚台大、政大學生抵制中天　「到了太陽花再度綻放的時候了！」

▲台大學生發起活動抵制中天新聞。（示意圖／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

台大學生在學生在社團發起抵制中天新聞的票選活動，獲得4千多名學生響應，政治大學的學生也加入抵制行列。對此，民運人士王丹26日在臉書發聞感到欣慰，也呼籲台灣社會，「到了太陽花再度綻放的時候了！」

王丹表示，政治，本來就不只是政府的事，很多事情，政府是做不好也不好做的，只能由公民來做，例如對不良媒體的抵制，政府做就有妨礙言論自由之嫌疑，但受眾則有抵制的自由。

王丹指出，台灣今天處境危急，公民社會是到了再一次挺身而出的時候了，「自己的台灣自己救，每一個公民都有責任」，為了台灣民主，所有人都應當從抵制中天開始，重新關注和介入公共事務。

王丹說，看到高雄市長韓國瑜和中天媒體如此囂張，呼籲台灣社會，「到了太陽花再度綻放的時候了！」

台灣大學學生日前在臉書發起投票活動，以「學生會應積極要求校內各餐廳，不得以餐廳電視機播放中天新聞台」為旨，調查學生意見，目前有超過4000人投下支持票。台大學生會會長吳奕柔表示，學生會已和學生餐廳達成共識，讓學生可以自由選擇收看的頻道。

另外，根據《自由時報》報導，政大也傳出有學生發現，一名校外人士經常到學生餐廳硬轉電視頻道到中天，有學生看不下去便在臉書發起活動，呼籲同學們一起搶回遙控器反制。

▲王丹讚台大、政大生抵制中天。（圖／翻攝王丹臉書）