把好學生留在台大　管中閔到附中招生：我們沒有驕傲的本錢

▲管中閔親自帶領師長前往師大附中舉辦台大招生說明會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

自台灣大學校長管中閔上任後，就多次與媒體提到未來將「主動出擊」。月中時管中閔親自帶領師長前往台中舉行招生說明會，今（29日）也舉辦北區招生說明會。管中閔指出，過去台大總覺得自己是台灣最棒的，但從全世界來看，台大在哪裡？「我們根本沒有驕傲的本錢」，希望未來能帶領台大將競爭對手提升至整個亞洲高教，並把好的學生留在台大。

台灣優秀人才頻頻出走，就連學生也不斷出國就讀，為了留住優秀學生，管中閔帶隊舉辦招生說明會。招生說明會一開始，管中閔就提到，面臨科技進步的時代，台大必須在乎亞州及全世界的競爭，他舉例新加坡、香港、韓國、日本、大陸等都是台灣的競爭對手，同時也是高教市場的競爭，因此在種種壓力下，管中閔以IBM董事長葛斯納所說的「誰說大象不能跳舞」表示，未來台大也將努力爭取台灣的優秀學生，更開玩笑說「下次台大招生就讓副校長們上來跳舞給大家看」。

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▲管中閔指出，面對全球的挑戰，台大需要改變，不能把自己關在台灣裡面。（圖／記者崔至雲攝）

面對全球化挑戰、教育型態改變，管中閔說，台大不能再停著不變，把自己關在台灣內，他也舉例，現在許多歐美名校已開設線上學習課程，因此學生不用在該所學校就可以接觸到許多知名大學教授，因此台大也有這些資源，目前每年有1000多名交換學生名額，一般交換生可拿跨國的「雙聯學位」，另外，今年開始也有「傅鐘獎學金」、未來會增加「希望入學」名額給清寒、弱勢生。

另外，有媒體提問指出，其實現在許多高中生出國念書是因為台灣經濟不好，不一定是台灣高教不理想。管中閔回應，他了解台灣這樣的處境，但「我只是台大校長，無法管到台灣經濟」，但是希望能藉由台大的國際化、多元化等等，增加學生的國際競爭力，唸完台大，一樣能出國找到理想的工作。