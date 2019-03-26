面對大陸新的經濟下行壓力　李克強：一定能夠頂住！

▲大陸國務院總理李克強在北京會見出席中國發展高層論壇2019年年會的境外代表。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院總理李克強25日表示，面對經濟新的下行壓力，「我們將繼續大力推進減稅降費、培育壯大新動能等應對舉措，不靠擴大赤字、放松銀根，而是圍繞市場做文章，以改革開放做動力，進一步激發市場活力，一定能夠頂住下行壓力，保持中國經濟運行在合理區間，持續健康發展。」

《新華社》報導，李克強25日下午在北京會見出席中國發展高層論壇2019年年會的境外代表，並同他們座談，來自世界五百強企業的負責人、國際知名學術研究機構的專家學者、主要國際組織代表等百餘人參加。李克強指出，中國現在仍然是世界上最大的發展中國家，過去40年取得的巨大成就得益於改革開放。

李克強說，「中國開放的大門會越開越大」，將根據對外開放需要和外商反應，繼續推出一系列具體落實舉措，加強外商合法權益保護。

李克強表示，「中國鼓勵新技術、新業態發展」，為創新發展營造空間，「我們將全面加強知識産權保護，健全知識産權侵權懲罰性賠償制度，決不允許強制轉讓技術，堅決依法打擊各類侵犯知識産權行為，打造國際化、市場化、法治化的營商環境。」