與北大清華搶學霸！英國劍橋大學承認大陸高考成績

▲劍橋大學國王學院。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／綜合報導

英國劍橋大學（University of Cambridge）宣佈接受中國大陸「高考」（大學升學考試）的成績，並鎖定省內分數前0.1%的考生，在整體成績之外，劍橋還將特別注重個人在高中考試的學科成績。換言之，未來大陸的頂尖學生除了本土的清華與北大，世界排名第2的劍橋大學也將成為他們升學的選項之一。

劍橋大學也鼓勵正在準備高考的申請者承擔額外的學習，例如科學奧林匹克競賽（science Olympiads ）、College Board SAT I 、 II或是美國大學預修課程考試（Advanced Placement Tests），此外，也有英語能力的要求。

劍橋大學網站數據顯示，於2017至2018年間，在劍橋大學就讀的中國學生中，大學生有420人，研究生則有754人。在2019泰晤士高等教育世界大學排名中，劍橋大學派明世界第2，僅次於同在英國的牛津大學（University of Oxford）。

據了解，除了劍橋大學，英國承認中國大陸高考成績的學校包括伯明翰大學（University of Birmingham）、萊斯特大學（University of Leicester）、肯特大學（University of Kent）、鄧迪大學（University of Dundee）、貝爾法斯特女王大學（Queen's University Belfast）、卡迪夫大學（University of Wales College of Medicine）。