與北大清華搶學霸！英國劍橋大學承認大陸高考成績

▲劍橋大學國王學院。(圖/翻攝自維基百科)

記者馬叔安/綜合報導

英國劍橋大學(University of Cambridge)宣佈接受中國大陸「高考」(大學升學考試)的成績,並鎖定省內分數前0.1%的考生,在整體成績之外,劍橋還將特別注重個人在高中考試的學科成績。換言之,未來大陸的頂尖學生除了本土的清華與北大,世界排名第2的劍橋大學也將成為他們升學的選項之一。

劍橋大學也鼓勵正在準備高考的申請者承擔額外的學習,例如科學奧林匹克競賽(science Olympiads )、College Board SAT I 、 II或是美國大學預修課程考試(Advanced Placement Tests),此外,也有英語能力的要求。

劍橋大學網站數據顯示,於2017至2018年間,在劍橋大學就讀的中國學生中,大學生有420人,研究生則有754人。在2019泰晤士高等教育世界大學排名中,劍橋大學派明世界第2,僅次於同在英國的牛津大學(University of Oxford)。

據了解,除了劍橋大學,英國承認中國大陸高考成績的學校包括伯明翰大學(University of Birmingham)、萊斯特大學(University of Leicester)、肯特大學(University of Kent)、鄧迪大學(University of Dundee)、貝爾法斯特女王大學(Queen's University Belfast)、卡迪夫大學(University of Wales College of Medicine)。