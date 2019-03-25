華聞快遞／今年前兩月　遼寧新增市場主體同比增長14.4%

▲遼寧星海廣場。（圖／CFP）

《遼寧》今年前兩月遼寧新增市場主體同比增長14.4%

今年前兩個月，遼寧省新登記各類市場主體77693戶，同比增長14.4%，全省各類市場主體存量達到3469627戶；1月至2月，累計新登記企業20371戶，同比增長0.4%，鞍山企業數量增幅明顯，同比增長32.8%；新登記個體工商戶56560戶，同比增長21.8%，營口新登記個體工商戶數量同比增長198.9%。（遼寧日報）

《福建》福建省構建「一平台、一張網、兩朵雲」企業服務生態圈

福建省不斷完善「政企直通車」、「福企網」等功能、建設「福企雲」、「產融雲」等平台，初步建構「一平台、一張網、兩朵雲」的企業服務生態圈，提供企業直接諮詢政策、反映問題、提出建議與表達訴求等管道。（福建日報）

《北京》5月1日起下調基本養老單位繳費比例至16%

財政部部長劉昆在24日開幕的中國發展高層論壇2019年年會上說，我國將從2019年5月1日起下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，各地可從20%降到16%，切實減輕企業社保繳費比例。（新華社）

《天津》天津市啟動青年就業見習計劃，實現青年更高質量就業

天津市人力社保局啟動青年就業見習計劃，將用三年時間，安排高校畢業學年在校生、離校2年內未就業高校畢業生、16至24歲失業青年、對口支援和東西部協作地區的16至24歲建檔立卡貧困勞動力均可參加就業見習。鼓勵企業留用見習人員。對留用本單位見習人員的，每留用1人給予2000元獎勵。（天津日報）

▲上海。（圖／CFP）

《上海》長三角企業薪資比上海同行高10％

長三角地區人才交流洽談會暨2019屆高校畢業生擇業招聘會24日在滬舉行。此次蘇浙皖等地企業提供的薪資待遇不僅不輸給上海同行，薪資普遍高出一成，且提供免費公寓住宿，吃住以及水電煤等費用全免，符合條件的碩博士買房補貼達20-80萬元。（中新社）

《河北》河北省4月1日起將實施工地揚塵排放標準，未達標將罰三萬元

河北將於2019年4月1日起實施《施工場地揚塵排放標準》，建設單位未按照本規定實現揚塵污染物達標排放的，將處於一萬元以上三萬元以下罰款。標準實施後，河北省施工場地PM10小時濃度超標數量將減少34%，環境效益明顯。（河北日報）

《浙江》一張資源清單，提供企業選址

浙江杭州下城區推動助企服務鏈，企業和項目的需求向屬地街道反映後，街道會即時收集並彙總到區裡的企業（項目）需求庫中；全區的地塊、樓宇和園區等資源則由區投促局統一收錄整理，歸結為一張「資源清單」。只要企業有需求，街道和部門都能迅速進行選址推薦，做到企業與資源無縫對接。（浙江日報）

《河北》河北省去年新認定高新技術企業2630戶

河北省稅務局在全國率先建立起高新技術企業雲服務平台，為企業隨時提供專家在線指導。截至2018年底，河北省高新技術企業達5097戶，比2017年底增加1923戶，同比增長61%。2018年新認定高新技術企業2630戶，比2017年增加1069戶，同比增長68%。（人民網）

▼人民幣。（圖／CFP）