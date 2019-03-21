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LIVE／「我不只是一個候選人」！蔡英文出訪：讓台灣努力被看見

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記者楊亞璇／桃園機場報導

總統蔡英文21日下午先赴民進黨中央登記黨內總統初選，接著趕到桃園機場，率團啟程出訪帛琉、諾魯與馬紹爾群島3友邦，展開8天7夜的「海洋民主之旅」。蔡英文登機前發表談話強調，出訪有三任務，包括國際合作、國際參與以及要讓台灣的努力被看見，讓國家在正確的道路上，讓台灣持續地在國際舞台發光發熱。

蔡英文表示，這次出訪有三個主要任務，第一是國際合作，海洋跟民主是我們與友邦國家的共通點，農業、醫療、科技是台灣的專長，而對於永續發展議題的熟悉，以及對台灣參與國際組織跟活動的支持，是友邦可以給我們協助的。

蔡英文說，第二個任務是國際參與，這次訪問帛琉、諾魯，會實地了解他們在全球永續發展議題努力上的貢獻，作為台灣的借鏡，這次也受邀在馬紹爾群島主辦的太平洋婦女領袖會議發表演說，並跟與會的太平洋地區領袖有互動交流。

蔡英文說，第三個任務是要讓台灣的努力被看見，在台灣天涯海角，無論在遙遠的地方，我們的外交官、技術人員、醫療人員跟商人等，有來自各領域的台灣人在太平常島國的付出，應該讓他們更加的瞭解。

蔡英文最後強調，「今年是大選年，很多人思考政局的發展，但是我不只是一個候選，更是台灣的總統，讓政務順利推動，讓國家在正確的道路上，讓台灣持續地在國際舞台發光發熱，都是身為總統係需要做的事，我會全力以赴，謝謝大家」

▲▼蔡英文發表「海洋民主之旅」行前談話。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡英文發表「海洋民主之旅」行前談話。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：蔡英文,出訪,海洋民主之旅,邦交國

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