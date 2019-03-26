幕後／劉結一南下壓陣　韓國瑜坐收深圳、廈門「惠台大禮包」

文／蔡浩祥

眾所矚目，高雄市長韓國瑜終於在深圳會見國台辦主任劉結一，而這場「韓劉會」，不僅讓支持「九二共識」的韓國瑜，進一步得到北京的政治認同，為可能投入的2020積累政治籌碼；劉結一南下壓陣，更讓韓國瑜坐收深圳、廈門兩地的「惠台大禮包」，滿載而歸。

「韓劉會」上，劉結一的公開講話無懈可擊，通篇未觸及韓國瑜可能投入2020，僅以一般縣市長談話規格待之。但，與台灣政治人物交手一向看重「實力原則」的北京，對於國民黨內的擁韓聲浪，不是沒有聽見，許多動作自是「只能意會，不能言傳」。

為迎接韓國瑜，陸方可說是做了相當準備。先是拉高安全規格，讓「一把手」、「副部級」的市委書記出面會見，接著隔天再見「正部級」的國台辦主任。連續兩天會見部級以上官員，可說是面子給足。

▲國台辦主任劉結一。（圖／記者蔡浩祥攝）

最明顯的是，韓國瑜24日受訪才說希望能在深圳簽下更多訂單，表定行程無簽約儀式的深圳，竟在25日上午增加簽約行程，簽下近10億的農產品訂單。

尤其在簽約儀式上，陸方代表席上，坐有廣東省台辦主任黃耿城、國台辦聯絡局長劉軍川，加上深圳各大農產品營銷公司老闆排排坐。陣仗之大，亦可看出北京不斷為韓國瑜出訪成績加柴添火的用心。況且，韓國瑜在深圳都簽下10億訂單，屆時廈門又會簽下多少？可想而知。

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

以北京角度觀之，即便韓國瑜不選2020，深圳、廈門兩地的「惠台大禮包」，足以表達大陸對台灣南部地區農、漁民的善意，而非像過去透過特定管道，也就是遭人詬病的「買辦」模式，最後變成肉包子打狗，落得有去無回。

倘若韓國瑜宣布參選2020，這份「惠台大禮包」也是一大加分，從地方到中央的接待規格，似乎也向國民黨內有意角逐2020的太陽們，做出再明顯不過的暗示。

▲2020韓國瑜選或不選，北京高度關注。（圖／記者吳奕靖攝）