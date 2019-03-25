深圳行簽44億訂單…韓國瑜強調「公開透明！」K律師諷：賣主權還賣個爛價錢

▲韓國瑜強調過程公開透明，反駁犧牲主權換訂單。（圖／記者吳奕靖攝）

記者莊智勝／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪深圳，並於25日下午會晤國台辦主任劉結一，會後舉辦記者會，大方宣布此行成果共簽下新台幣44億元訂單，還強調整段「拚經濟」的過程公開透明，駁斥外界批評「犧牲主權換利益」；對此，K律師林智群則相當不以為然，在臉書上PO文抨韓「真正可恥的，不是賣主權，而是連生意都不會做，賣一個爛價錢！」

林智群文章開頭直指韓國瑜真的很公開透明，「用『認同一國兩制』換的嘛！」林智群認為，中國所提出的九二共識，經過國家主席習近平定義，就是一國兩制，「你（韓國瑜）跟習近平管的國台辦說支持九二共識，沒講『一中各表』、沒講『中華民國』，那你所謂的支持九二共識，就是對方主張的一國兩制，不是嗎？如果不是支持一國兩制，你去拜會主管一國兩制的香港、澳門中聯辦幹什麼？」

「政治0分，經濟100分？」林智群拿出韓國瑜選前口號打臉，表示現在韓所簽下的44億元「訂單」是用政治（認同一國兩制）換來的，「如果沒有政治表態，人家會給你這個訂單？怎麼看，都是政治100分！」

另一方面，針對韓國瑜簽下的44億元訂單，林智群則表示這筆訂單是「MOU」（Memorandum of understanding，備忘錄），「有做生意的都知道，MOU是沒有什麼法律拘束力的，因為這種文件基本上只是雙方有一個共識，至於合約細節、甚至違約金，都不會寫，一個沒有penalty（罰款）的文件，有什麼拘束力呢？」

「韓總說『大家發大財』，我看，是『中國發大財』！」林智群指出，台灣是一個年度GDP總量5700億美金的經濟體，但中國卻只用1.5億美金施以小惠，就可以換取一個直轄市長講出認同九二共識（一國兩制）的話，「台灣還一堆人高潮，覺得賺到了；如果以高雄市水準發給每個縣市，台灣20個縣市用30億美金，就可以讓他們俯首稱臣，自己承認是中國的一部分，以什麼比這更划算的？中國每年軍事預算2350億美金，花一個零頭，就把台灣買下來，多划算！真正可恥的，不是賣主權，而是連生意都不會做，賣一個爛價錢！」