0206地震善款沒專款專用　藍軍怒批台南市政府是詐騙集團

▲0206震災善款運用專案報告，台南市議會國民黨團怒批市府沒有將42.6億元捐款專款專用，花到只剩18億元。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府3月25日進行0206震災善款運用專案報告，台南市議會國民黨團怒批台南市府是「詐騙集團」！？沒有將42.6億元捐款專款專用，地震前名列危險教室，居然用善款綠化學校圍牆，而不是改善教室主結構，其中又有近4千萬元善款，改用途為淹水，法源何在？

台南市議會國民黨團指出，善款還剩18億元，勿讓人認為市府會上下其手，更讓黨團不捨的是，13名失依小朋友，3年多只獲得312萬元的補助照顧，比低收戶還不如。

國民黨團書記長蔡育輝拿著專案報告指出，前市長賴清德時代就想把0206善款用到老舊校舍修繕，因為藍軍要求專款專用，老舊校舍修繕請中央補助，賴清德當時才暫停動作，現在看到這份報告才知有24所學校動用善款修繕，其中有很多學校早在地震前名列為危險教室，需要修繕，為了讓小朋友能安心上課，當年賴清德為何不早跟中央申請補助？現在是覺得善款錢太多，動用1.92億處理學校修繕，當初對外募款目地是甚麼？是詐騙集團嗎？請將些學校資料提供議會，要證明跟地震有關，否則外界會罵台南市政府斂財。

議員盧崑福說，捐了42億的善款現在只剩18億多元，錢用到那裡？災民每人只到拿到3百多萬元，市府不是恩惠主怎可亂用，亂用他會提告，24間學校真的是受到地震災害毀損嗎？不要白賊，請提供這些學校受損的鑑定報告給議會。

議員李鎮國指出，台南永康土壤液化問題嚴重，大灣等地區本來就是大潭，年帶時光的推移，才乾涸成為土地，但0206大地震，永康除了維冠大樓倒塌嚴重的生命財產損失，東彎北彎很多地區馬路冒水龜裂，很多住家土壤液化嚴重，請市府能全面針對液化地區進行補強，也希望對災民的照顧是一生的，不會因為專案結束，補助也消失，更希望市府能汲取經驗，讓未來的捐贈能更加符合救災需求。

議員尤榮智表示，麻豆、隆田國小等學校5所學校，如果真的受地震影響，應該要修繕的是學校教室的主體結構，這跟學生安全緊密相關，為何沒重建改善這些百年老校，只是打掉國小圍牆做綠化，小朋友安全何在？而且，很多老學校結構都有問題，為何只補助這幾所學校，善款是專用有專用嗎？有很多疑慮？

蔡淑惠更指出，0206善款用在9戶13名失依或單輕的小朋友身上金額只有312萬元，為何只補助這些些微的錢，整個0206善款這麼龐大，為何不能給他們生活無虞就學無慮能成長得更安心，而且讓人不解的是，善款全額補助災民土地增值稅，增值稅是地方稅，市府如果真有善意直接免除就好，結果動用善款補助，台南市政府也多了7百多萬元的稅收，補助款成稅款入庫，這叫捐款人情何以堪？

議員李中岑也不捨的表示，低收入戶1個月補助約1萬5千元，13名失依小朋友才拿到312萬元，比低收入還要少，這是沒道理的，何況，最小3歲5個月，要請保母，隨便也要2萬多元，真的不夠，更讓人關心，小朋友心靈受創問題，很多深層的心靈問題外表根本看不出來，市府應該找專人輔導，事前預防比事後治療更重要。

議員林燕祝則質問捐款改用途問題，為何善款3千8百多萬元能改為淹水之用，是13個單位的捐款人主動申請還是另有原因？於法有據否？法源何在？要求台南市政府提供捐款單位改捐款聲明給議會，市議會有監督之責，以防剩餘18億元遭人上下其手。