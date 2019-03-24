哥倫比亞西南部「6.1強震襲擊」　狂搖超過1分鐘玻璃震碎

▲哥倫比亞發生地震。（圖／翻攝自USGS）

記者錢玉紘／綜合報導

哥倫比亞西南部在當地時間23日下午2點21分發生強震，美國地質調查所（USGS）數據顯示，地震規模6.1，震央在考卡山谷省（Valle del Cauca）埃爾多維奧（El Dovio）西北部7公里處，深度113公里，目前並無傷亡消息傳出。

哥倫比亞地質調查所（Colombian Geological Survey）發言人魯西亞（Marta Lucia Calvache）表示，由於震源很深，減輕了地震衝擊，目前未傳出傷亡或損害災情。不過，震央附近多個城市都感受到晃動，有網友提到，這次震動持續了大概30秒，許多人驚慌跑到街上避難，也有人感覺搖超過1分鐘。

震央距離考卡山谷省首府卡利（Cali）大約131公里，這裡人口大約為239萬，一名法新社記者表示，在卡利的建築物內可以感受到強烈的震動。

▼有網友指出，考卡山谷省的貝爾薩耶斯有建物玻璃被震碎。