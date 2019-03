哥倫比亞西南部「6.1強震襲擊」　狂搖超過1分鐘玻璃震碎

▲哥倫比亞發生地震。(圖/翻攝自USGS)

記者錢玉紘/綜合報導

哥倫比亞西南部在當地時間23日下午2點21分發生強震,美國地質調查所(USGS)數據顯示,地震規模6.1,震央在考卡山谷省(Valle del Cauca)埃爾多維奧(El Dovio)西北部7公里處,深度113公里,目前並無傷亡消息傳出。

哥倫比亞地質調查所(Colombian Geological Survey)發言人魯西亞(Marta Lucia Calvache)表示,由於震源很深,減輕了地震衝擊,目前未傳出傷亡或損害災情。不過,震央附近多個城市都感受到晃動,有網友提到,這次震動持續了大概30秒,許多人驚慌跑到街上避難,也有人感覺搖超過1分鐘。

震央距離考卡山谷省首府卡利(Cali)大約131公里,這裡人口大約為239萬,一名法新社記者表示,在卡利的建築物內可以感受到強烈的震動。

▼有網友指出,考卡山谷省的貝爾薩耶斯有建物玻璃被震碎。

#Update: Just in - Some pictures of the damage caused by the 6.1M earthquake in Versailles, Valle del Cauca, which was felt in several cities across in #Colombia. Pictures: @RedMasNoticias pic.twitter.com/KYPa6xBNmG