江蘇化工廠大爆炸「驚見蕈狀雲」　火球猛竄至少6死30重傷

大陸中心／綜合報導

江蘇鹽城市一處化工廠今（21）日下午2時許發生大爆炸，廠房冒出巨大火球，現場還升起駭人的蕈狀雲。截至晚間7時為止，爆炸事故已造成6人死亡、30人重傷，另有部分群眾受到輕傷送醫救治。目前現場救援還在繼續進行，至於爆炸原因，當局表示正在調查。

▲江蘇化工廠大爆炸已6死。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，爆炸的是當地一家生產農藥的天嘉宜化工有限公司。應急管理部專家在事發後趕赴現場，全力投入救援，目前已疏散安置周邊群眾。鹽城市官方微博今晚7時許貼文表示，「截止下午7：00，確認事故已造成死亡6人，重傷30人，另有部分群眾不同程度輕傷。」

現場救援工作晚間還在繼續進行，當地醫衛部門也全力投入救治傷患，環保部門正同步進行環境監測。另據現場消息，爆炸的工廠附近有一所幼兒園，距離事發現場僅1.1公里，有部分兒童受傷，不過當局尚未公布有多少孩童重傷或輕傷。

▲爆炸現場濃煙直竄天際。（圖／翻攝自中新社）

應急管理部表示，事發工廠是一個生產乙苯類有機化合產品為主的工廠，爆炸現場威力相當大，工廠整個園區都受到波及。此外，爆炸當時有2個苯罐猛烈燃燒，現場有7至8個火點，目前火勢已被撲滅。

據網路曝光的畫面顯示，周圍的居民區和學校窗戶玻璃被爆炸震得一片狼藉，附近停著的數十輛轎車嚴重受損，傷者滿臉是血倒地不起。陸媒記者在距離爆炸地點40公里外，都聞到空氣中飄著一股異味，行經至約3公里處時，爆炸地仍冒出火光，並有陣陣黑煙竄出。