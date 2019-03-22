江蘇巨爆燒出公安隱憂　3年620起化工事故728人死

▲江蘇化工廠爆炸現場出現巨大坑洞。（圖／翻攝自百度新聞）

大陸中心／綜合報導

江蘇鹽城市一處化工廠21日下午2時許發生大爆炸，造成47人死亡、640人受傷，其中包括90人重傷。這次的爆炸事故，也燒出了大陸化工廠的公安隱憂，據危化監管司近年發布的事故分析報告顯示，短短3年間大陸共發生620起化工事故，造成728人死亡，罹難者大多為爆炸、中毒或窒息而死。

▲事故現場大火蔓延，目前已撲滅。（圖／翻攝自微博@江蘇消防）

綜合陸媒報導，據鹽城市委宣傳部今天（22日）通報，此次事故共疏散3千多名企業職工及近千名村民，事故已造成47人死亡、90人重傷，另有部分群眾不同程度受傷。

本次發生事故的江蘇天嘉宜化工有限公司，占地面積約220畝，主要生產化學原料和化學製品，經營範圍包括間羥基苯甲酸、苯甲醚等。由於爆炸威力相當大，工廠整個園區都受到波及，陸媒出動空拍機直擊，竟驚見事故現場出現巨型天坑，場面觸目驚心。

▲江蘇化工廠爆炸，火球直竄天際。（圖／翻攝自微博，下同）

這次的工廠爆炸事故，也燒出化工廠的公安危機。根據大陸危化監管司近年發布的全國化工事故分析報告顯示，2016年至2018年3年間，共發生620起化工事故，造成728人死亡；其中，山東、四川連續三年（2016至2018）發生較大及以上事故，遼寧、吉林、江蘇、河南和新疆連續兩年（2017至2018）發生較大及以上事故。從各類事故致死人數來看，爆炸、中毒和窒息奪去了最多生命。