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穆勒報告「無通俄證據」　川普爽翻：失敗的非法打壓！

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 ▲▼穆勒報告,Mueller Report,巴爾,William Barr,通俄門,川普。（圖／路透）

▲穆勒所提出的報告並未說明川普沒有妨礙司法公正。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國司法部長巴爾（William Barr）於當地時間24日公開「通俄門」調查報告摘要，並沒有確切證據顯示總統川普及其團隊和俄羅斯串通。這項消息對於川普的連任相當有利，他今日發出數篇推文，宣稱自己已徹底擺脫通俄疑雲；不過穆勒所提出的報告並未說明川普沒有妨礙司法公正，因此並非「完全免責」。

根據《華盛頓時報》報導，白宮副發言人吉德里（Hogan Gidley）說，「川普心情非常棒，他對一切的發展感到高興。」川普則針對特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的報告內容發布推文，「沒有勾結（俄羅斯）、沒有干預司法，完全且徹底的無罪。讓美國再次偉大！」並批評這是一起「失敗的非法打壓」，為國家必須經歷這件事感到遺憾。

▲▼穆勒報告,Mueller Report,巴爾,William Barr,通俄門,川普。（圖／路透）

▲▼穆勒（下圖）將報告交給司法部長巴爾（上圖左二）。（圖／路透）

▲▼穆勒報告,Mueller Report,巴爾,William Barr,通俄門,川普。（圖／路透）

共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也發布推文表示，「對法律而言這是美好的一天；對川普總統和他的團隊而言也是美好的一天。這份報告撥開了籠罩著川普的烏雲。」

共和黨聯邦參議員麥康諾（Mitch McConnell）發布聲明指出，穆勒的報告「完全且徹底地」為川普平反，競選團隊並沒有和俄羅斯合作，擾亂2016年的總統大選。

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關鍵字：北美要聞,穆勒報告,Mueller Report,巴爾,William Barr,通俄門,川普,Donald Trump,Robert Mueller

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