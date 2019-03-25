1周內第2起！　佛州校園槍擊案17歲高二生開槍自盡

▲ 美國佛州校園槍擊案再傳一名倖存者舉槍自盡。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州去年2月發生帕克蘭 （Parkland）校園槍擊案，奪走了17條人命，作為倖存者之一的女大生席妮（Sydney Aiello），因為無法承受繼續承受內心龐大的恐懼與陰影，在本月17日選擇自殺。沒想到事隔不到一周，竟又傳出有另一名名同樣是倖存者的17歲高二男生，也在23日晚間開槍自殺。

根據《邁阿密先驅報》報導，警方透露，這名自殺的男學生的身分目前不方便透露，不過他與席妮一樣，都是持手槍朝自己頭部開槍自殺，至於他選擇自殺的詳細原因，還有待進一步釐清。

對此，跨城市反槍械暴力組織 「March for Our Lives」 發言人黛斯奇（Ryan Deitsch）指出，「這屬於大屠殺的後遺症，由於目前學校在『精神健康治療』方面的資金仍然非常不足，耽誤了『帕克蘭倖存者』接受輔導與協助的時間。」

▲佛州校園槍擊案，許多倖存者都承受者極大的內心折磨與陰影。（圖／達志影像／美聯社）

「現在是佛州的立法機構需要提供幫助的時候了。」佛羅里達州緊急管理部門的主任傑拉德（Jared Moskowitz）坦言，希望當局能夠撥出更多資源在這些倖存的孩子們身上。

不幸在槍擊案中失去14歲女兒艾蕾娜（Alaina Petty）的佩帝（Ryan Petty）則提到，「我覺得心都碎了，這樣一位17歲的女孩自殺的消息令我已經相當難過，但當我知道可能還有更多年輕的倖存者，正在承受著內心的折磿，他們不知道該向誰求援，可能正想著要自殺，我就覺得更加難受。」為了能幫助這些還在與心摩掙扎的孩子，佩帝和哥倫比亞大學共同設立了預防自殺援助基金，希望能多少帶給他們方向，。

為了避免類似的自殺案例再次發生，超過60間學校的教師、相關人員、縣市兒童服務和執法代表、精神健康學專家以及家長，一同召開了緊急會議，以此討論出該怎麼幫助年輕人走出悲傷。就有家長提議，可以對孩子們進行「哥倫比亞自殺傾向評估表」，透過6個問題檢測他們目前的心理狀況，如果子女的回答是肯定的，就鼓勵家長們馬上聯繫相關部門求助。

▼佛州槍擊案倖存女學生席妮17日在家中自殺。（圖／翻攝自gofundme）

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