縣民公園齊植樹　打造低碳綠化屏東

▲屏東縣縣長潘孟（中穿白色襯衫）、屏東林管處張偉顗處長（右二）等人植樹後合影。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提供民眾休閒好去處並營造屏東市殺蛇溪水岸綠廊，屏東林區管理處、屏東縣政府等單位23日在屏東台糖縣民公園舉辦「延伸島嶼生命綠 活化棕地成綠地」屏東區域植樹活動，有屏東市復興國小師生、社區居民等共600多位的民眾參與，共同種下水黃皮、珊瑚樹等11種共412株的苗木，為屏東增加零點663公頃的綠地。

活動由復興國小及幼兒園活力充沛的舞蹈中揭開序幕，主辦活動的屏東林區管理處張偉顗處長表示，3月萬物甦醒、樹液開始流動，正是適合種樹的季節。近年來因二氧化碳排放量增加，造成全球暖化，而造林就是減碳最有效的方式之一。

▲▼小朋友參加縣民公園植樹活動，可愛萌樣。

縣長潘孟安表示，縣府致力於殺蛇溪二岸的水質淨化及景觀營造，希望未來能打造20公頃的都市之肺，縣民公園除了是第一座共融遊戲場，舊倉庫也在文化部的支持下活化再造，屏東燈會的燈具也在該處展示。由於縣民公園原是工業用地，土質不利於林木生長，感謝林管處在植栽方面的協助，也希望未來能繼續在此植樹，減緩地球暖化，打造低碳綠化的屏東。

其中4歲王小弟和媽媽一起來植樹，媽媽表示，王小弟從小就愛種植物及到處撿種子，因此帶他來參加，希望未來縣民公園能種更多不同的樹，讓大家都能來欣賞美麗的景觀。而堅持種到最後，謝小姐則帶著3歲及6歲小朋友參加，他們今天每個人都種了2棵樹，感覺很開心，希望下次還有機會能參加植樹活動。

屏東林管處表示，3月27日在林後四林平地森林園區規劃1場護樹活動，邀請昕霖庭園藝有限公司盧昕宏總經理蒞臨講授及實地操作，有興趣的民眾可逕洽屏東林管處詢問（電話：08-7236941轉115李先生、127陳小姐）。