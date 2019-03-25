送回乘客遺失的9600元　暖男運將婉拒萬元紅包：份內的事

▲市議員朱暖英透過員警找到暖男運將，但對方並未出現。（圖／市議員朱暖英提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中一名洪姓計程車司機，日前在車內撿到林姓乘客的錢包，內有證件和9600元現金，即使洪男家境不佳，家裡還有失智老母親，他仍不為所動，根據證件住址送回錢包，林姓失主感動莫名，透過市議員朱暖英連絡上洪男，並願意致贈1萬元以表謝意，但洪男仍未出現，可說是暖男司機。

林姓男乘客日前搭乘洪男駕駛的計程車，一路與洪男話家常，到家後赫然發現錢包不見了，錢包內有證件和9600元現金，他懷疑應該是遺留在計程車內，於是趕緊出門報案，結果，林男一回到家，鄰居便送來他遺失的錢包。

林男喜出望外，從鄰居口中得知，當時洪姓運將把錢包送來時，他及家人並不在家，鄰居要求洪男留下姓名，才接受失物轉送，當時洪男僅提供姓名，並未留下其他訊息，林男感佩洪男義舉，希望能夠親自致贈謝金，於是向市議員朱暖英求助協尋。

▲林姓失主準備紅包要感謝暖男運將。（圖／市議員朱暖英提供）

林男描述，在搭乘途中與洪姓運將交談的過程，得知洪單身，家中尚有失智母親亟待照顧，為了跑車做生意，請外勞照顧母親，最近計程車生意不太好，洪男須承擔沉重家計。但洪男卻不貪不取，根據遺失物的地址資料，立即將失物歸還原主，為善不欲人知。

朱暖英決定要將好心人「肉搜」，即向警察局四分局春社所代為協尋，最後順利找到洪男，林姓失主欲致贈洪男1萬元，並請朱暖英到場見證，但洪男並未到場也未接受失主好意，僅表示這是份內事務，婉拒出席致謝活動，可謂是現代版「貧賤不能移」。

朱暖英認為，洪先生精神足以作為表率，堪稱是「計程車界的暖男司機」，她也感謝林男關懷社會，關懷運將生計，讓這個社會處處有溫暖。