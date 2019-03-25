臨時工摸黑翻牆進校園　10分鐘偷2萬8...監視器露行蹤

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區一名擔任臨時工的男子，因工作不穩定缺錢花用，跑到住家附近的小學辦公室搜刮2萬多元現金，警方從監視器影片發現，該男子曾在農曆春節期間喝醉路倒，被警員發現帶回管束；男子經警方到住所埋伏將他逮捕，訊後依竊盜罪移送法辦。

▲張姓臨時工缺錢，翻牆進國小校園到總務處辦公室偷走萬元現金，警根據監視器認出逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張姓男子（23歲）平時擔任臨時工，近期工作機會變少，收入驟減；21日晚間10時許，張男口袋空空缺錢花用，於是穿著短褲、拖鞋閒晃到新北市樹林區的三多國小，直接翻越圍牆進入校園，想碰運氣看能不能搜刮到值錢財物。

▼張姓臨時工缺錢，翻牆進國小校園到總務處辦公室偷走萬元現金，從容逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張男在一樓準備查看沒有上鎖的教室時，轉角處的感應式燈突然亮起，他趕緊把連身帽T的帽子戴起，不讓監視器拍到他的臉，後來上了二樓，發現總務處辦公室的冷氣氣窗有縫隙，用手將縫隙掰開爬進辦公室，開始翻箱倒櫃。

果然在一張辦公桌的抽屜裡發現一只裝了現金的信封袋，趕緊放進口袋，並從容地再翻過圍牆逃離現場，短短不到10分鐘，得手2萬8600元。翌日，學校發現遭小偷，立即報警。

警方根據相關監視器，發現張男就是在2月農曆春節期間，喝得爛醉路倒的男子，當天還將他帶回派出所強制管束，於是警方到他的住家埋伏，24日將他逮捕到案，但現金早已花費殆盡，訊後依竊盜罪移送法辦。

▼張姓臨時工缺錢，翻牆進國小校園到總務處辦公室偷走萬元現金，警逮人搜出當天穿的衣物。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）