蘋果產品需求降　鴻海鄭州廠傳裁5萬臨時工

▲鴻海受到產品需求放緩影響。（圖／資料畫面）

大陸中心／綜合報導

疑受到蘋果產品在全球的需求放緩，以及大陸經濟成長「減速」的影響，鴻海最大的智慧型手機工廠，河南鄭州廠於2018年10月起進行了「人事調整」，一反常態提前裁撤「每月續約」的5萬名臨時工。同時，鴻海也加強在中國境外的布局。

《日經新聞》引述不具名消息人士的說法，通常來說，這些契約工人在前一年的8月起以「每月續約」的方式，持續工作到隔年的1月底，人力在這段時間裡會縮減，為因應iPhone生產速度放緩。但有業界人士表示，這波裁員幅度雖未必比往年大，「但提前許多」，「這次讓裝配生產線上的員工在年底前就走人的情況，與以往非常不同。」

▲鴻海富士康已開始尋求在中國大陸境外擴大產能。（圖／CFP）

根據《金融時報》報導，蘋果最大的2家代工製造商都正在中國境外擴大產能，富士康於26日告訴台灣證交所，自2018年9月以來，已對印度一家子公司投資2.135億美元，並在越南獲得了土地使用權。

《日經新聞》指出，中國高科技產業的「驟變」也正體現在日本及韓國等的貿易統計中，日本2018年12月向中國的半導體製造設備出口額為629億日元，比同年8月的1274億日元下降了一半左右；韓國12月的對華半導體出口減少19%。另外，以高科技產業為主的台灣有40%出口面向中國大陸，統計中的出口總額也減少了9.9%。