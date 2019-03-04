狠母繼父藤條虐死6歲兒　「頭顱四肢骨折」全身傷

▲6歲男童遭生母與繼父家暴，檢方起訴這對狠心父母。（圖／擷自當事人臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市6歲吳姓男童去年10月間被發現全身傷痕累累昏迷送醫，醫院發現吳童新舊傷遍布且骨瘦如材，頭部與四肢都有骨折，懷疑遭虐待，吳童救治2個月後仍傷重不治；檢警查出吳童生母與彭姓繼父涉嫌以鐵棍或徒手毆打，但2人卻辯稱吳童常偷竊、說謊才出手教訓，檢方偵查終結，依家暴傷害致死罪嫌起訴這對心狠手辣父母。

檢警調查，30歲的彭姓繼父與32歲的吳姓生母，於2017年8月起，以吳童常偷竊說謊與吵鬧為由，以鐵棍、竹棍毆打，平均每天或是1週2、3次毆打吳童屁股、腿部或其他各處。10月5日晚間6點又以吳童吵鬧，彭以鐵棍毆打，吳母在旁不但沒保護反也以巴掌毆打。

吳童出現嘴唇泛紫、呼吸緩慢且倒地昏迷，吳、彭2人趕緊將吳童送醫，到院前就已失去生命跡象，院方驚覺吳童顱骨、四肢都有骨折，全身傷痕累累，急救後雖恢復呼吸心跳，但陷入重度昏迷，住院2個月還是宣告不治。

案發後檢方以彭姓繼父涉嫌虐待致死，又查出彭因酒駕遭判刑得易科罰金，改以不得易科罰金先讓彭入監，檢警還查出吳姓生母也是共犯，傳訊後也當庭聲押。

檢方開聲押庭時，吳姓生母面對兒子嚴重傷勢竟說「我不能解釋」，且說詞與在押彭男口徑一致，一度辯稱吳童在廁所跌倒，撞到頭部才受傷，法官則痛斥吳、彭2人行為「令人髮指」，認為吳有串供滅證之虞，當庭裁定羈押禁見。

吳、彭2人在偵訊時坦承曾毆打男童，因吳童常常吵鬧，還會偷竊說謊才會以藤條或打巴掌教訓；吳童同母異父的哥哥作證時說，彭拿鐵棍打弟弟很用力，會發出「碰碰碰」聲音，送醫隔天還將鐵棍交給朋友帶走，弟弟根本沒在廁所滑倒撞到頭等，戳破吳、彭2人謊言。

檢方偵查終結，依家暴傷害致死罪嫌起訴2人，另外依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑；彭另有公共危險前科，5年內再犯屬累犯，應加重其刑。

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