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「媽媽我不想洗澡」　狠母疑分居夫有染同事「壓頭」淹死3歲女

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▲▼ 疑分居夫有染同事！狠母「壓頭」淹死3歲女。（圖／南安普頓警方）

▲貝森被外婆發現時已經全身僵硬，死亡多時。（圖／南安普頓警察局）

國際中心／綜合報導

英國一名36歲的媽媽克萊爾（Claire Colebourn）因懷疑已經分居的丈夫麥可（Michae Colebournl）與同事有染，竟狠心將年僅3歲的幼女貝森（Bethan Colebourn）的臉硬塞進滿水的浴缸，淹死親生女兒。貝森7日在庭上痛哭表示，她會痛下毒手殺了女兒，都是因為不想讓寶貝女兒「靠近」對感情不忠的父親，但她事後也承認，外遇一事的確是自己「誤會」了。

根據《每日郵報》報導，貝森2017年10月19日被發現在家中死亡，經法醫相驗後，確定死因為溺斃。警方調查後發現，貝森的母親克萊爾在貝森死前曾多次搜尋有關自殺與溺水的網頁。此案在2019年3月7日重新開庭，克萊爾向法官表示，當時為了殺害貝森，她先是放好浴缸的水，假裝要幫貝森洗澡，沒想到貝森卻伸出小手輕撫她的臉頰並告訴她，「媽媽，我不想洗澡，我不想洗澡。」但最後，克萊爾仍然以她的左手將貝森的臉用力按進浴缸內，淹死了自己的女兒。

麥可與克萊爾16年前在大學內認識，此後墜入愛河，共同結為連理，沒想到在貝森出生後，兩人的關係卻急速惡化，克萊爾更懷疑麥可與公司的財務總監有染，兩人因此分居。就在兩人分居的幾周後，克萊爾在2017年9月發送了一封指稱麥可外遇的電子郵件給麥可的同事們，內文更提到麥可壟斷全家經濟並欺騙她。

患有糖尿病的克萊爾10月19日凌晨將貝森殺害後，便注射大量的胰島素試圖自殺。麥可表示，10月19日上午按照約定時間前往家中與貝森見面，但家裡卻沒人應門，他則不疑有他，以為是克萊爾又鬧脾氣了，因此直接離開現場。直到當天晚上克萊爾的母親珍妮特（Janet Fildew）拿著鑰匙進屋，走進樓下臥室發現孫女「睡著了」，而克萊爾則是倒臥在樓上臥室，直覺有異，才發現孫女早已全身冰冷，連忙呼叫救護車。經過搶救後，克萊爾救回一條命，然而3歲的貝森則是早已死亡。

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