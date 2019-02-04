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狠媽稱家裡窮...逼15歲女「賣淫千次」賺300萬！輕判6年鄉民氣炸

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▲女童,性侵 。（示意圖／達志影像）

▲紐西蘭狠媽逼女兒賣淫 。（圖／示意圖非當事人／達志影像）

記者錢玉紘／綜合報導

紐西蘭的狠心媽媽拉塔(Kasmeer Lata)強迫自己年僅15歲的女兒下海賣淫，甚至一天要接客5次，在過去一年多的期間就超過1000次，相當變態。原先拉塔只被判刑6年，受到紐西蘭網友大力抗議，認為判刑太輕，上訴之後她的刑期加重到10年又3個月。

36歲的媽媽拉塔來自紐西蘭奧克蘭，從2014年女兒滿15歲開始，就教導如何從事性行為，她自己當起皮條客，強迫女兒待在家賣淫，與陌生男子性交，在18個月期間內就超過1000次，她也藉此賺了大約10萬美元（約台幣310萬元）。受害少女受訪時提到，她在斐濟長大，14歲時和母親一同搬到紐西蘭生活。

一家人搬到紐西蘭之後，由於是非法移民身分，少女無法上學，家中經濟狀況也不好，一度窮到買不起食物。拉塔就將歪腦筋動到了女兒身上，希望靠「賣身」賺錢，女兒一滿15歲那天，收到的禮物就是得跟陌生男性上床。

一開始，賣淫的場地在拉塔的家裡，之後她找了好幾間旅館，開價為每小時200美元，拉塔在「賣」女兒的同時，還謊稱當時才15歲的少女已經18歲，而且是來自印度的「性感辣妹」。

少女提到，過程中她多次拒絕，「我告訴她我不想要，忍了三個月後，我又告訴她我再也不想做了，但她不准我停下來，她說我必須要幫助負擔家中經濟，所以只能繼續『工作』」。於是這樣的狀況持續了一年半，少女身心受創，「我感到非常脆弱，非常害怕，很擔心之後沒有人願意跟我結婚，想看看，誰會想跟這樣的女孩在一起？」

但是，女孩也表示，當時很害怕說了之後沒有人會相信，而且更怕會被遣返出境，不敢告訴任何人，「每當我告訴媽媽我想離開時，她就會開始哭，藉此來情緒勒索我，我想我最大的弱點就仍然愛著媽媽」。但是某一天，少女認為，事情不能再這樣下去，於是告發這一切的惡行，「我告訴她，這是我的身體，我才能決定要怎麼做」。

▲紐西蘭狠媽逼女兒賣淫 。（圖／翻攝自nzherald）

▲拉塔逼迫女兒跟摸生男子上床來「貼補家用」。（圖／翻攝自nzherald）

這起案件在先前判決時，拉塔被判6年又11個月的刑期，引起紐西蘭國內民眾的憤怒，認為實在是判得太輕了，之後，總檢察長成功在4月將這件案子再次上訴。在法庭上，法官姆爾（Justice Muir）斥責，拉塔的行為對其女兒造成「無法復原的永久傷害」。

法官認為，雖說這起事件只有被迫賣淫的少女一人是受害者，但嚴重性並不會因此打折扣，不應該用身體暴力的規模來衡量，「這個狀況是，一名年輕女孩忍受長達18個月、超過1000次的非自願性行為」。因此，法官判決這名母親的刑期加長至10年3個月，她也成為紐西蘭歷史上第3名因為販賣奴隸相關罪名遭判刑的人，還被稱為全紐西蘭「最值得鄙視的女人」。

媽媽被判刑之後，少女表示終於鬆了一口氣，她只希望媽媽知道，這麼做是錯誤的，而媽媽也向她道歉，「現在一切都結束了，我自由了，可以開始一直以來想要的自由生活，我過去很害怕死亡，但現在感到輕鬆多了」。

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關鍵字：賣淫,少女,狠媽,獸媽,紐澳要聞

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