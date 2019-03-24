「媽好漂亮」女兒1句話破冰單親爸…互擁爆哭　玩交友軟體原因很洋蔥

▲原PO幽默的爸爸因喪妻之痛而變得很少說話。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名女網友在還沒熟背九九乘法的年紀就失去媽媽，喪母之痛讓父女之間變得沉默。直到有天看見爸爸買了新相框回來，裝進那張熟悉的媽媽舊照，讓她忍不住說出「媽還是好漂亮」，父女頓時哭成一團，也讓她決定要教爸爸玩交友軟體，幫助他重新振作。儘管爸爸最後還是靠人介紹才認識一位阿姨，原PO仍然感到慶幸，曾以幽默迷倒媽媽的那個男人終於重新振作起來了。

原PO在社群網站Dcard發文表示，爸媽結婚的早，爸爸在大學畢業後進入知名外商公司，第2年就和當時還是高中生的媽媽求婚，在第3年生下她，「在最意氣風發的年歲裡遭逢這樣暴烈的命運，是何等殘酷。」

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原PO回憶，媽媽還在世時，有一回指著全家福和3歲的她說，能夠看到她將來組成一個像這樣的家庭，是媽媽和爸爸最大的心願，「爸在一旁只是笑笑沒說話，輕輕握住媽媽的手，彎彎的眼睛裡有水光流閃。」曾是2人共同好友兼伴郎的劉伯（化名）告訴她，媽當時最欣賞的就是爸的風趣和滿腹笑話。

▲原PO媽媽曾指著全家福對她說，未來能看見她組成一個像現在一樣的家庭，是爸爸媽媽最大的心願。（圖／示意圖／pixabay）

如今難以接受的事實讓父女之間變得沉默寡言，原PO說，「男人和女孩可以是最親密的關係，但男人和女人之間終究有一段跨不過去的檻」，即使知道彼此痛苦不堪，卻絕口不提，「好像只要默不作聲面對暴烈的命運，兩人就只需承受最低程度的傷害。」

由單親爸爸扶養長大的原PO，在自由風氣的管教下，沒有讓爸爸擔心過，2人的相處「平淡如水」。有天她看見爸爸在陽台就著小玻璃桌抽菸，一旁新買的核桃木相框裝著那張「我看過千百回，他和媽大學時期的老舊合照」，忍不住讚嘆，「媽真的好漂亮」。

原PO說，話一出口就後悔了，因為爸爸凝視她許久，「臉頰的肌肉因為用力而逐漸扭曲」，最後還是哭出聲來；父女在當晚第一次一起面對媽媽的離去，抱在一起哭成淚人兒。

2人的關係終於破冰後，原PO決定幫助爸爸走出陰霾，除了鼓勵爸爸參加聯誼外，也推薦他使用交友軟體，「不求一定要能交到女友，至少讓新的邂逅為他帶來一些新的刺激。」

爸爸玩過Tinder、Pikabu等交友軟體後，只和原PO多了話題可以聊，卻沒有成功認識新對象。「結果知我父者，果然還是劉伯」，原PO說，爸爸經過劉伯介紹，認識一位人很nice的阿姨後，似乎已經和對方進入戀愛關係。

「幹嘛不一開始找劉伯幫忙就好」，原PO覺得自己當初其實不必介紹交友軟體給爸爸，但很慶幸爸爸終於重新振作起來，「打這篇文的途中默默哭了好幾次，想想這一路走來真的太不容易」，「我愛他，我以他為榮。」