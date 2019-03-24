3D動畫虛實整合　淡海輕軌形象影片破百萬點閱

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通車即將滿3個月的淡海輕軌綠山線與國際藝術家幾米攜手打造全台唯一由單一藝術家規劃全線的公共藝術作品，幾米充滿童話的風格為淡海輕軌的乘客帶來不一樣的藝術之旅，通車迄今吸引超過130萬人次搭乘，新北捷運公司1月底發布一支30秒由幾米繪本「閉上眼睛一下下」與淡海輕軌虛實整合的淡海輕軌形象影片精華版，不到一個月的時間即突破百萬點閱率，而新北捷運公司於官網再推出一刀未剪90秒完整版本，期待吸引更多的遊客來到淡海輕軌體驗全台唯一的藝術輕軌。

新北捷運公司表示，淡海輕軌是全台唯一的藝術輕軌，為了突顯公共藝術及輕軌路線特色，首支形象影片以電腦3D動畫的方式製作，讓繪本主角小女孩從平面進入3D影片中，利用與輕軌沿線實景結合，虛實整合的手法呈現幾米繪本「閉上眼睛一下下」中充滿奇幻的想像世界，觀眾可以跟著小女孩，搭乘淡海輕軌開啟一段充滿想像的奇幻之旅，旅程中或許會遇見從繪本裡躍入影片的各種動物角色，列車也可能從現實道路緩緩開進繪本裡的神祕樹洞；新北捷運公司表示，影片中充滿想像力的童話風格，延伸了沿線公共藝術作品的意象，期待民眾在搭乘淡海輕軌的時候有奇幻的想像，像故事主人翁一樣為每個銅雕作品賦予生命，在旅程中完成屬於自己的故事。

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本次形象影片的音樂製作，新北捷運公司特別邀請與幾米配合多次音樂製作的金曲製作人陳建騏攜手合作，陳建騏畢業於淡江大學，對淡水有著濃厚的感情，希望藉此合作讓民眾能透過他創作的音樂，認識不一樣的淡海輕軌。陳建騏表示，幾米的繪本和日本動漫有共同的特性，都可以暫時離開現在的生活環境到另外一個想像的地方，淡海對他來說也是一樣，因此他將淡海輕軌影像音樂打造成日式動漫風格，希望民眾可以隨著輕軌，進入一個愉快的想像世界，不論是一個人或是一群人，都在短短的時間裡可以變換景色、轉變心情。讓音樂也屬於旅程，閉一下眼睛，看見你想見的。

為了生動呈現繪本裡的角色，也呈現出淡海輕軌不同時刻的美景，新北捷運公司將影像創作的空間交給了台灣年輕的電影特效製作團隊，讓民眾能藉此認識台灣影像製作的實力；在影像風格上，為配合幾米繪本的美術風格，製作團隊經過多次的溝通，除了在實景拍攝上特別選擇白天、夜晚以及魔幻時刻拍攝淡海輕軌，在動畫製作方面，除了特別在主角小女孩的表情上費盡功夫，透過許多細節呈現她活潑淘氣的一面，也保留幾米作品手繪的質感，藉由增加一些透光的材質模仿真實的質感在角色上，讓影片中的角色看起來栩栩如生。

淡海輕軌首波形象影片推翻大眾對輕軌形象影片的認知，由金曲製作人陳建騏及台灣年輕動畫團隊攜手打造出國際動畫質感的影片，今日在新北捷運官方網站釋出90秒完整版形象影片，帶領民眾進入充滿童話想像力的奇幻場景！形象影片請上「新北捷運公司」官方網站(http://www.ntmetro.com.tw/) 首頁觀賞。

（新北捷運公司廣告）