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脖繞紅繩全身刀傷　北市20歲男疑殺死41歲超商店員女友自殘命危

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記者趙永博／台北報導

台北市大同區赤峰街53巷內一處2樓出租套房24日晚間10時許傳出命案，據了解，租屋在該處的41歲曾姓女子，24日無故沒上班，同事連絡不上便打電話請房東協助開門，不料卻發現曾女與20歲的張姓男友雙雙倒臥在屋內，張男奄奄一息，身上多處刀傷，滿身是血的被送往馬偕醫院急救，目前仍有生命危險正在搶救中。

警方表示，24日晚間接獲報案，疑似是曾女同事見曾女當日未上班，打電話聯絡不上，晚間前往租屋處敲門卻又未獲得回應，到派出所報案表示需要警方到場協助破門。

警消與曾女同事一同前往租屋處破門後，赫見張男與曾女雙雙倒在臥室內，張男身上有多處刀傷全身是血，脖子上還有一條紅繩，屋內也滿是血跡，而一旁的曾女卻已死亡多時，全身卻無明顯外傷。救護人員趕緊將生命跡象微弱的張男送往台北馬偕醫院急救，目前還在搶救中。

警方初步調查，曾女是超商店員，在赤峰街這處民宅租屋，與張男雖然相差21歲，但2人是情侶關係，張男偶爾會到赤峰街同住，懷疑張男失手殺死女友後，再以美工刀等利器自殘，最後才被發現送醫。

24日曾女同事見曾女沒有上班，打電話卻連繫不上，前往租屋處敲門查訪，卻都找不到曾女，最後只好請警消協助破門，沒想到卻赫見2人倒臥房內。房東與張男同事，在事發後也前往曾女租屋處協助警方了解案情。

警方目前初步認定是情侶間糾紛引發的情殺案件，目前正在向關係人釐清張男行兇動機，並通知雙方家屬到派出所協助處理後續事宜。

▲▼台北市大同區赤峰街命案！男手腕脖子刀傷 脖掛紅繩，屋內還有一具女屍。（圖／記者趙永博攝）

▲台北市大同區赤峰街命案，警消到場將奄奄一息的張男送醫急救。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市大同區赤峰街命案！男手腕脖子刀傷 脖掛紅繩，屋內還有一具女屍。（圖／記者趙永博攝）

▲▼整起案件疑似是情侶間糾紛引起的情殺，據了解傷者張男與死者曾女是姐弟戀關係。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市大同區赤峰街命案！男手腕脖子刀傷 脖掛紅繩，屋內還有一具女屍。（圖／記者趙永博攝）

▲▼大同區赤峰街血案；建成派出所所長高崇人。（圖／記者趙永博翻攝）

▲由於事出突然，建成派出所所長高崇人在25日凌晨1時許接受記者訪問。（圖／記者趙永博翻攝）

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